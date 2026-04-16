Slušaj vest

Trenutna naftna i gasna kriza izazvana blokadom Ormuskog moreuza ozbiljnija je od onih iz 1973, 1979. i 2022. zajedno, rekao je Fatih Birol, čelnik Međunarodne agencije za energiju (IEA), za list Le Figaro.

- Svet nikada nije doživeo poremećaj snabdevanja energijom ovakvih razmera - rekao je u intervjuu za francuski list objavljenom u utorak.

Dodao je da će biti pogođene evropske zemlje, kao i Japan, Australija i druge, ali da su najugroženije zemlje u razvoju koje će trpeti zbog viših cena nafte i gasa, viših cena hrane i opšteg ubrzanja inflacije.

Zemlje članice IEA su se prošlog meseca dogovorile da će osloboditi deo svojih strateških rezervi. Deo toga je već stavljen na tržište i proces se nastavlja, rekao je Birol.

Kao reakcija na napade Izraela i SAD, Iran je gotovo u potpunosti blokirao saobraćaj u Ormuskom moreuzu, kroz koji inače prolazi oko 20 odsto svetske nafte i gasa, što je izazvalo nagli porast cena energije.

Podsetimo, cena nafte je danas ponovo skočila nakon što je Donald Tramp pojačao svoje pretnje napadima na civilnu infrastrukturu Irana, upozorivši da će ta nacija biti "izbačena iz igre u jednoj noći" ukoliko rukovodstvo Islamske Republike ne otvori Ormuski moreuz.