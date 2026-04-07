Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je danas u Kineskom kulturnom centru Sporazum o promociji proizvoda sa predsednikom kompanije Shandong Hi-Speed Vang Ćifengom.

Ministarka je navela da su na sastanku doneli niz konkretnih zaključaka koji će opredeliti dalju saradnju i distribuciju do kineske provincije. Ona je uputila veliku zahvalnost Vang Ćifengu, predsedniku korporacije Shangond Hi-Speed na prilici da srpska privreda i naša zemlja plasira proizvode na benzinske pumpe.

- Od novembra kada smo se poslednji put sreli u Šangaju, sa vašim saradnicima smo blisko komunicirali na temu produbljivanja saradnje i plasmana naših roba i evo danas prisustvujemo potpisivanju sporazuma koji će tu saradnju zvanično i uspostaviti. Ono čemu se daleko više radujem i apelujem na vas da to bude što pre, to je onaj konkretni ugovor koji tek treba da dođe kada su u pitanju i količine i cene i da roba što pre fizički stigne do vaše provincije. Nadam se da možete bar deo proizvoda da plasirate pre mog dolaska kako bismo zajedno imali priliku da obiđemo vaša prodajna mesta. Imajući u vidu da je zaključen Sporazum o slobodnoj trgovini i da je našim proizvodima obezbedio cenovnu konkurentnost da možemo da učestvujemo na takvom tržištu veoma je značajno da nam vi kao partneri pomognete u produbljivanju ekonomske saradnje- istakla je.

Foto: Ministarstvo privrede

Mesarović je naglasila da je Vlada Republike Srbije najpouzdaniji partner i da će biti ključni akteri u tom proboju izvoza ka kineskom tržištu.

-Mnogo je važno kada dve Vlade učestvuju i privredi daju ozbiljan zamajac u plasmanu. Imali smo sreću da Srbija zahvaljujući ličnom odnosu predsednika Vučića i Sija dobije priliku da bude među tri evropske zemlje koje imaju zaključen Sporazum o slobodnoj trgovini. Srbija je dobila nešto mnogo važnije što potvrđuje vašu stratešku opredeljenost ka našoj zemlji i politici predsednika Vučića, a to je potpisana izjava koja potvršuje naše čelično prijateljstvo. Za dve nedelje ću boraviti u Kini, posetiću više provincija, da ste mi obezbedili kontakte u nizu trgovinskih lanaca, velikim ugostiteljskim objektima i hotelima- podsetila je.

Foto: Ministarstvo privrede

Potpredsednica Vlade istakla je da sa ponosom predstavljamo srpsku prehrambenu industriju, vinsku industriju i proizvođače rakije.

- Uverena sam da u periodu pred nama trebamo i možemo da onaj finansijski deo saradnje prikažemo građanima Srbije, a to će se svakako odraziti i na obim ukupne proizvodnje i broja zaposlenih u našoj zemlji. Našim privrednicima želim uspešnu saradnju sa vašim kompanijama. Ja ću se svim srcem na čelu sa našim predsednikom Vučićem boriti da imaju što veći plasman roba na vaše tržište. Oni to zaslužuju, njihovi proizvodi su veoma konkurentni po kvalitetu, a udruženim kapacitetima uspećemo da obezbedimo obim koji zahteva to tržište. Još jednom hvala što smo dobili priliku veliku da plasiramo na važe tržište. Sa radošću čekam ponovni susret u Kini- kazala je i dodala:

-Ovo danas je korak dalje ka produbljivanju ekonomske saradnje sa NR Kinom. Zahvaljujući Sporazumu o slobodnoj trgovini koji je naše robe i proizvođače učinio konkurentnim na velikom tržištu.

Foto: Ministarstvo privrede

Ministarka Mesarović podvukla je da je danas sporazum potpisan sa naših 16 kompanija, iz domena vinske industrije i proizvodnje drugih destilata.