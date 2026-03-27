Weekend.19 ovog će rujna u Rovinju ponovno okupiti tisuće sudionika i vodeća imena iz svijeta medija, komunikacija, tehnologije i biznisa, a ovogodišnje izdanje donosi i jednu važnu novost – Health.Weekend, novi programski segment posvećen zdravstvu i zdravlju. Health.Weekend zdravstvene teme izdvaja iz zatvorenih strukovnih krugova i uvodi ih u širi dijalog s tehnologijom, poslovnim sektorom i društvom. Riječ je o jednodnevnoj platformi koja će se u četvrtak, 24. rujna u Hotelu Grand Park usmjeriti na profesionalce koji u zdravstvenoj industriji donose važne poslovne odluke te na jednom mjestu okupiti predstavnike farmaceutske industrije, liječnike, bolnički menadžment, zdravstveni tech sektor i poslovnu zajednicu.

Program donosi razgovore o temama koje već danas redefiniraju zdravstveni sektor — od digitalne transformacije i novih modela skrbi do ekonomike sustava i promjena u očekivanjima pacijenata i potrošača. Fokus je na konkretnim uvidima, idejama i primjerima iz prakse koji mogu imati izravnu poslovnu primjenu. Na pozornici Health.Weekenda sudjelovat će i istaknuti profesionalci iz različitih dijelova industrije, među kojima su prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić, dr. med., specijalistica interne medicine i subspecijalistica kardiologije iz KBC-a Zagreb, koja uz klinički rad aktivno educira javnost o zdravlju srca te je postala jedna od prvih hrvatskih liječnica koja je kroz edukativne sadržaje na društvenim mrežama dosegla milijune pregleda i izravno približila medicinu pacijentima, i Ana Soldo, mag. pharm., predsjednica Hrvatske ljekarničke komore i dugogodišnja zagovornica snažnije uloge ljekarnika u sustavu zdravstvene skrbi.

Weekend.19 dobiva novu pozornicu – stiže Health.Weekend

Health.Weekend nastaje u trenutku kada zdravstvena industrija u regiji ima stotine stručnih događanja godišnje, ali malo prostora za razgovor o onome što je zajedničko svim dionicima - strateškom smjeru tržišta. Dok medicinski kongresi pokrivaju kliničku stručnost, a pharma i distributerski skupovi operativne teme, Health.Weekend otvara perspektivu šire slike: kako se zdravstveni proizvodi i usluge razvijaju, prodaju, distribuiraju i konzumiraju i što to znači za poslovne odluke koje se donose danas.

Projekt je nastao u suradnji Medikora i agencije Pepermint, s idejom da se razgovor o zdravstvu iz zatvorenih strukovnih okvira premjesti u okruženje u kojem se susreću tehnologija, biznis i društvene promjene. „Health.Weekend donosi razgovore o zdravlju u širem društvenom i profesionalnom kontekstu, povezujući medicinu, farmaciju, tehnologiju i praksu – uz fokus na promjene koje već danas oblikuju budućnost zdravstva. Ne nudimo gotove zaključke, nego prostor za razumijevanje“, ističe Krešimir Pihler, financijski direktor Medikora i direktor festivala Health.Weekend.

Upravo kontekst festivala Weekend.19 dodatno oblikuje iskustvo Health.Weekenda. Razgovori koji započnu u četvrtak imati će se priliku nastaviti u neformalnom okruženju tijekom ostatka festivala, koji okuplja više od 8.000 sudionika iz različitih industrija i otvara prostor za razmjenu perspektiva koje se rijetko susreću na usko specijaliziranim konferencijama.