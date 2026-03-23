Odustanite od vozačke dozvole na pet godina i dobićete 25.000 evra! Baš ovako zvuči program Ministarstva saobraćaja Malte koji ima za cilj da mlade motiviše da umesto polaganja vozačkog ispita i vožnje automobila razmisle o alternativama i usput zarade.

A da li će ovo smanjiti broj vozila koja saobraćaju malteškim putevima objasnio je za emisiju "Redakcija" Slobodan Rangelov koji već 15 godina živi i radi na Malti.

- Ovih dana se jako puno pričalo o tim zahtevima za predaju vozačkih dozvola za sve one koji su u starosti do trideset godina i koji imaju sedam godina i više prebivalište na Malti. Država je zbog sve većih gužvi na u saobraćaju preduzela ovaj korak kako bi probala da animira što više ljudi da vrate vozačke dozvole na pet godina - ispričao je Rangelov i dodao:

- U pitanju je vraćanje vozačke na samo pet godina, pa posle tih pet godina morate da polažete opet kratak test, da prođete neku kratkotrajnu obuku, da biste dobili dozvolu nazad.

"Mladima je primamljiva ova cifra"

Preko 450.000 vozila je prijavljeno na Malti, od toga tri četvrtine su putnička vozila. Do sada je prijavljeno oko stotinak ljudi za ovu akciju ali postoji još toliko aplikacija koje nisu prihvaćene:

- Prijave su do kraja juna, ja ne znam da li će to baš dati pravi rezultat, ali tiče se mladih i njima verovatno ta cifra u ovom trenutku izgleda primamljivo. S obzirom da je samo stotinak aplikacija podneto, to je sad pitanje da li je njima generalno to isplativ projekat - kaže Rangelov i objašnjava da su gužve na Malti postale izuzetno velike, te da je sve više vozila na ulici:

- Država je takođe uvela i besplatan autobuski saobraćaj, a mladi imaju beneficije prilikom kupovine skutera. Tako da, država preduzima korake, pitanje je kakve će to efekte da ima.

Uslovi učestvovanja

Podsetimo, jedna od mera je davanje 25.000 evra (5.000 godišnje) onima koji se odreknu svoje vozačke dozvole na pet godina. U tom planu mogu učestvovati samo oni koji ispunjavaju postavljene uslove:

- Imati 30 ili manje godina

- Živeti na Malti najmanje sedam godina

- Imati minimalno 12 meseci staža sa vozačkom dozvolom B kategorije

Iz inicijative su isključeni vozači kojima je vozačka dozvola suspendovana ili poništena, nosioci dozvola koje ne pripadaju Evropskoj uniji i oni kojima je potrebna zbog posla. Osim toga, mera se primenjuje isključivo na vlasnike putničkih automobila: motocikli, kombiji i druga slična vozila su isključena.

