Veliki festival tržišnih komunikacija, kreativnosti i medija Dani komunikacija, koji će se održati od 7. do 10. maja u Rovinju, i ove godine okuplja međunarodne stručnjake koji oblikuju način na koji se danas kreiraju poruke, kampanje i javne debate. Među njima je i Dora Pekeč, portparolka Kancelarije gradonačelnika New Yorka i portparolka kampanje Zohran for NYC, jedne od najpraćenijih i najkomentarisanijih političkih kampanja u novijoj američkoj politici.

Ako marketing oblikuje percepciju, politička komunikacija oblikuje stvarnost i uvek dolazi sa stvarnim posledicama po društvo. Upravo na ovoj preseci poruka, strategije i javnog uticaja razvila se karijera Dore Pekeč. Sa samo 25 godina, postala je portparolka kampanje Zohrane Mamdani za gradonačelnika New Yorka, učestvujući u komunikacionoj strategiji kampanje koja je uspela da transformiše složena politička pitanja poput stanovanja, javnog prevoza i troškova života u poruke koje su mobilisale birače u jednom od najdinamičnijih i najzahtevnijih političkih okruženja na svetu.

Odrasla između Sjedinjenih Država i Hrvatske i obrazovala se na Duke Universityju, Dora Pekeč je ušla u svet američkih političkih kampanja vrlo rano. Učestvovala je u nacionalnim komunikacionim strategijama u SAD-u, radeći na kongresnim trkama, kampanji za reizbor guvernera Ilinoisa i pobedničkoj kampanji za Gradsko veće Chicaga, kao i na brojnim političkim projektima unutar Demokratske stranke. Drugim rečima – kada su ulozi visoki, medijski ciklusi brzi, a poruke moraju da pogode cilj, Dora Pekeč je često deo tima koji ih oblikuje.

Kampanja za gradonačelnika New Yorka, u kojoj je igrala ključnu komunikacionu ulogu, brzo je postala globalni primer političke komunikacije koja se širi brzinom interneta. Njene poruke, vizuelne prikaze i komunikacione taktike analizirali su novinari, brend stratezi, dizajneri i stručnjaci za komunikacije širom sveta, pokušavajući da shvate kako je kampanja uspela da političke teme pretvori u sadržaj koji dominira online diskusijama. Na Danima komunikacija, Dora Pekeč donosi redak uvid iza kulisa kampanje koja je osvojila internet – kako se oblikuju političke poruke, kako se kontroliše narativ i kako se izjave koje završavaju na naslovnim stranama kreiraju u eri kada svaka rečenica može postati viralna. Nakon predavanja, Pekeč će odgovarati na pitanja publike, a ovaj segment će moderirati članica Upravnog odbora HURA-e Kristina Laco (Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri).

Na glavnoj sceni, Pekeč se pridružio Jürgenu Schmidhuberu, nekonvencionalnom profesoru i ocu moderne veštačke inteligencije, Julie Supan, elitnoj brend strategkinji koja je postavila temelje Jutjuba, Airbnb-a, Dropboksa, Redita i Diskorda, Marku Pollardu, jednom od najuticajnijih globalnih stratega danas, Chrisu Dou, kreativnom mentoru poznatom po redefinisanju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad, Steveu Kelleru, stručnjaku za zvučni brending, Alex Cattoni, osnivaču platforme The Copy Posse koja okuplja zajednicu od više od pola miliona marketera, Mikeu Folletteu, pioniru ekonomije pažnje i merenja, i Neilu Patelu, stručnjaku za digitalni marketing i growth, dodatno potvrđujući poziciju Dana komunikacija kao mesta susreta ideja koje oblikuju industriju na duži rok.

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the boxpristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni.

O ORGANIZATORIMA:

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.

