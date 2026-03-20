Veliki festival tržišnih komunikacija, kreativnosti i medija Dani komunikacija, koji će se održati od 7. do 10. maja u Rovinju, i ove godine okuplja međunarodne stručnjake koji oblikuju način na koji se danas kreiraju poruke, kampanje i javne debate. Među njima je i Dora Pekeč, portparolka Kancelarije gradonačelnika New Yorka i portparolka kampanje Zohran for NYC, jedne od najpraćenijih i najkomentarisanijih političkih kampanja u novijoj američkoj politici.

Ako marketing oblikuje percepciju, politička komunikacija oblikuje stvarnost i uvek dolazi sa stvarnim posledicama po društvo. Upravo na ovoj preseci poruka, strategije i javnog uticaja razvila se karijera Dore Pekeč. Sa samo 25 godina, postala je portparolka kampanje Zohrane Mamdani za gradonačelnika New Yorka, učestvujući u komunikacionoj strategiji kampanje koja je uspela da transformiše složena politička pitanja poput stanovanja, javnog prevoza i troškova života u poruke koje su mobilisale birače u jednom od najdinamičnijih i najzahtevnijih političkih okruženja na svetu. Odrasla između Sjedinjenih Država i Hrvatske i obrazovala se na Duke Universityju, Dora Pekeč je ušla u svet američkih političkih kampanja vrlo rano. Učestvovala je u nacionalnim komunikacionim strategijama u SAD-u, radeći na kongresnim trkama, kampanji za reizbor guvernera Ilinoisa i pobedničkoj kampanji za Gradsko veće Chicaga, kao i na brojnim političkim projektima unutar Demokratske stranke. Drugim rečima – kada su ulozi visoki, medijski ciklusi brzi, a poruke moraju da pogode cilj, Dora Pekeč je često deo tima koji ih oblikuje. Kampanja za gradonačelnika New Yorka, u kojoj je igrala ključnu komunikacionu ulogu, brzo je postala globalni primer političke komunikacije koja se širi brzinom interneta. Njene poruke, vizuelne prikaze i komunikacione taktike analizirali su novinari, brend stratezi, dizajneri i stručnjaci za komunikacije širom sveta, pokušavajući da shvate kako je kampanja uspela da političke teme pretvori u sadržaj koji dominira online diskusijama. Na Danima komunikacija, Dora Pekeč donosi redak uvid iza kulisa kampanje koja je osvojila internet – kako se oblikuju političke poruke, kako se kontroliše narativ i kako se izjave koje završavaju na naslovnim stranama kreiraju u eri kada svaka rečenica može postati viralna. Nakon predavanja, Pekeč će odgovarati na pitanja publike, a ovaj segment će moderirati članica Upravnog odbora HURA-e Kristina Laco (Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri).

Foto: Matija Habljak/PIXSELL/PIXSELL

Na glavnoj sceni, Pekeč se pridružio Jürgenu Schmidhuberu, nekonvencionalnom profesoru i ocu moderne veštačke inteligencije, Julie Supan, elitnoj brend strategkinji koja je postavila temelje Jutjuba, Airbnb-a, Dropboksa, Redita i Diskorda, Marku Pollardu, jednom od najuticajnijih globalnih stratega danas, Chrisu Dou, kreativnom mentoru poznatom po redefinisanju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad, Steveu Kelleru, stručnjaku za zvučni brending, Alex Cattoni, osnivaču platforme The Copy Posse koja okuplja zajednicu od više od pola miliona marketera, Mikeu Folletteu, pioniru ekonomije pažnje i merenja, i Neilu Patelu, stručnjaku za digitalni marketing i growth, dodatno potvrđujući poziciju Dana komunikacija kao mesta susreta ideja koje oblikuju industriju na duži rok.

Dani komunikacija i ove godine donose globalne perspektive i konkretno znanje u Rovinj - na mjesto susreta industrije koja traži više od inspiracije. O DANIMA KOMUNIKACIJA: Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the boxpristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni.

