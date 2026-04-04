Globalna geopolitička previranja i aktuelni ratni sukobi na Bliskom istoku doneli su drastične promene u svetu turizma. Za srpske turiste, koji su prethodnih godina sve češće birali daleke, tropske krajeve za svoj odmor, putovanje na istok postalo je logistički komplikovano, neizvesno i, u mnogim slučajevima, neizvodljivo. U svetlu ovih izazova, turističko tržište u Srbiji doživljava značajnu transformaciju, a fokus putnika se neminovno pomera ka bezbednijim, ali jednako atraktivnim alternativama.

Zatvaranje vazdušnih koridora, bezbednosni rizici i otkazivanje brojnih letova prema Bliskom istoku i Aziji primorali su kako putnike, tako i turističke agencije da promene kurs. Iako su destinacije poput Tajlanda, Balija, Zanzibara i Maldiva godinama unazad bile sinonim za beg od svakodnevice, realnost brojki zapravo pokazuje drugačiju sliku o masovnosti ovih putovanja.

O trenutnoj situaciji na tržištu, promeni navika srpskih turista i alternativama koje nas očekuju ove sezone, za Biznis Kurir govorio je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA).

Mit o masovnoj egzotici

Iako društvene mreže često stvaraju iluziju da polovina Srbije zimu i proleće provodi na obalama Indijskog okeana, statistika je znatno skromnija.

- U pitanju je svega 10 do 15.000 putnika iz Srbije koji na nivou od godinu dana putuju na egzotične destinacije poput Maldiva. Samo je utisak da je u pitanju veći broj - ističe Seničić, razbijajući mit o masovnom egzotičnom turizmu na našim prostorima.

Ipak, ono što predstavlja pravi udarac za ljubitelje putovanja van evropskog kontinenta jeste privremena nedostupnost Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Dubai definitivno preovladava po broju putnika iz Srbije koji ga posećuju tokom cele godine, ali trenutno tamo ne može da se putuje - naglašava Seničić. Nedostupnost ove metropole, koja je godinama služila kao omiljena celogodišnja destinacija, ali i kao glavna tranzitna tačka za dalja putovanja ka istoku, stvorila je ozbiljnu prazninu na tržištu koja će morati da se popuni evropskim biserima.

Evropska ostrva preuzimaju primat

Sa istokom koji je privremeno "na čekanju", Evropa doživljava obnovu kada je reč o potražnji iz Srbije. Putnici koji su planirali viši budžet za luksuzna putovanja sada tu istu vrednost traže unutar granica Evrope.

Seničić predviđa jasan trend za predstojeću sezonu:

- Kao alternative egzotičnim destinacijama ove godine očekujem da će preovladati evropska ostrva, pre svega španska, Tenerife, Majorka... Portugal će takođe izazvati određeno interesovanje. Ljubitelji Italije takođe će se ove godine možda odlučiti za njihova ostrva, Siciliju, Sardiniju...

Ove destinacije nude savršen balans između bezbednosti, visoko kvalitetne usluge i onog neophodnog osećaja "bekstva" koji turisti traže.

Španija (Tenerife i Majorka): Kanarska ostrva, sa fokusom na Tenerife, poznata su kao ostrva "večitog proleća" i predstavljaju idealnu zamenu za zimske i prolećne egzotične ture. S druge strane, Majorka nudi tirkizne uvale koje pariraju karipskim plažama, uz vrhunsku evropsku infrastrukturu i bogat noćni život.

Portugal: Ova zemlja polako, ali sigurno osvaja srca srpskih turista. Od dramatičnih litica Algarvea, preko kulturne ponude Lisabona i Porta, pa sve do atlantskih bisera poput ostrva Madeira, Portugal nudi autentično iskustvo, odličnu klimu i fantastičnu gastronomiju po vrlo konkurentnim cenama u odnosu na ostatak Zapadne Evrope.

Italija (Sicilija i Sardinija): Za putnike koji vole splet istorije, hedonizma i spektakularne prirode, italijanska ostrva biće apsolutni hit. Sardinija, sa svojom Smaragdnom obalom (Costa Smeralda), već decenijama važi za evropsku egzotiku sa bojom mora koja ne zaostaje za Maldivima. Sicilija, sa druge strane, nudi jedinstven temperament, istoriju i blizinu vulkana Etna, čineći je savršenom destinacijom za aktivniji i sadržajniji odmor.

Dok se geopolitička situacija ne stabilizuje, jasno je da će pasoši srpskih turista ove godine prikupljati pretežno evropske pečate. Iako nedostatak mogućnosti za putovanje na istok mnogima remeti planove, ovo je ujedno i sjajna prilika da se ponovo otkriju raskošne destinacije Starog kontinenta.