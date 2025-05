Stabilizatori protoka vazduha u kabini, produženi deflektori vazduha i modifikovani oklopi šasije su diskretne, ali moćne modifikacije koje prave razliku u aerodinamici. To znači da se domet, potrošnja goriva i emisija ugljenika mogu poboljšati do dva odsto povrh već postignute efikasnosti. To znači da Volvo FH Aero sa aerodinamičkim poboljšanjima može da isporuči do sedam odsto bolju potrošnju goriva u odnosu na obični Volvo FH koji je zamenio.