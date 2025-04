Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović pozvala je građane da provere da li ispunjavaju uslove za status energetski ugroženog kupca i ako je to slučaj podnesu zahtev u svom gradu ili opštini.

Energetski ugroženi kupci mogu ostvariti umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, za prirodni gas tokom grejne sezone (od oktobra do marta), kao i za toplotnu energiju, u iznosu od 40 do 60 odsto za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.

Kako je navedeno, od danas, pravo na status energetski ugroženog kupca imaće domaćinstva čiji mesečni prihodi iznose: do 24.768,09 dinara za domaćinstva sa jednim članom, do 39.255,97 dinara za domaćinstva sa dva člana, do 53.743,85 dinara za domaćinstva sa tri člana.