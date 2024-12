Kao i inače, velika konkurencija je i među stranim ostvarenjima, od kojih smo imali priliku da nominovane pogledamo i na ovogodišnjem FAF-u. Dva su vrlo značajna posebno u kategoriji ženske revolucije, a to su All We Imagine as Light, The Seed Of The Sacred Fig, kao i Anora koja ne spada pod kategoriju stranih ostvarenja, ali zaslužuje mesto među jakim ženskim likovima.