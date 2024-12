Nikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora UniCredit Banke ističe: “Ulaganje u obrazovanje je investicija u budućnost naše zajednice. To nije samo društveno odgovorno, već i pametna poslovna odluka. Kvalifikovani kadrovi su ključni za uspeh cele ekonomije, a ulaganjem u obrazovanje osiguravamo da buduće generacije imaju veštine potrebne za zahtevno tržište rada. Uzevši sve to u obzir, u našoj banci jedan od osnovnih postulata poslovanja je upravo obrazovanje. Aktivno sarađujemo s mnogobrojnim institucijama kako bismo svi zajedno uskladili obrazovne programe sa strateškim ciljevima napretka države. Verujemo da na taj način stvaramo sinergiju koja će doneti korist našoj zemlji.”

U narednih pet godina, kroz saradnju sa organizacijom Teach for All u Srbiji, plan je da se kroz mrežu 100 motivisanih i posvećenih edu-inovatora (nastavnika), utiče na više od 10.000 učenika u manje razvijenim regionima Srbije, sa ciljem da razviju veštine potrebne za zajedničko i individualno delovanje u svojim sredinama.

U Srbiji je naširoko rasprostranjen problem nedostatka radne snage u prosveti, što utiče na raspodelu kvalitetnog nastavničkog kadra. Zbog takve situacije, seoske škole se često zatvaraju, a deca odlaze u gradske i prigradske škole. UniCredit Banka je u saradnji sa UniCredit Grupom podržala osnivanje organizacije Teach for All u Srbiji, kao i njihovo pridruživanje globalnoj mreži Teach For All, kako bi kroz osnaživanje nastavnika uticali na promene u obrazovnom sistemu u zemlji i omogućili dostupnost kvalitetnog obrazovanja za svu decu.