„Mišlenov vodič“, naime, četvrtu godinu zaredom, objavio je listu restorana u Srbiji koji će na svom ulazu nositi prestižne zvezdice, ali i prepoznatljive crvene table, čime gastronomska ponuda naše zemlje dobija priznanje za svoj kvalitet i raznolikost. Restorani Iva New Balkan Cuisine i Istok i dalje nose veoma značajnu oznaku “Bib Gourmand”.

U kategoriji preporučenih restorana našlo se čak 19, i to - Salon 1905, Gušti mora, Enso, Homa, Magellan, The Square, Legat 1903, Ebisu, Comunale Cafè e Cucina, Mezestoran Dvorište, Bela Reka, Metropolitan Grill u hotelu Hyatt Regency, Skylounge u hotelu Hilton i Twenty Two u hotelu Metropol Palace, Pinòt, L’adresse, Na Ćošku i Klub književnika dok im se ove godine pridružio i GiG.