Tokom ovog perioda godine putovanja su znatno u porastu, a većina ljudi koja ima slobodne dane to koristi kako bi otputovali negde. Postoje međutim i oni koji žive i rade nekoj u stranoj zemlji, a praznike koriste kako bi se vratili u domovinu. Sve ovo dovodi do toga da su decembar i januar (uz letnje mesece), onaj period godine kada su aerodromi i hoteli prepuni ljudima. Ukoliko biste se sada zaputili na neko od mesta, velika je šansa da ne biste našli kartu za ono što ste želeli. Pored ljudi koji putuju, i kompanija i hotela koji zarađuju, postoji još jedna grupa ljudi koja može profitirati od ovoga, a to su investitori. Upravo ovaj period godine je najpogodniji za investiranje u bilo šta što ima veze sa turizmom, a pvenstveno se to odnosi na aviokompanije koje u ovim mesecima beleže rekordne uspone.