Mark Palmer, viši analitičar njujorške investicione banke Benčmark kompani, izjavio je da očekuje da će bitkoin dostići cenu od 225.000 dolara do kraja 2026. godine. To bi značilo rast od 136 odsto u odnosu na trenutni nivo, s obzirom na to da se cena bitkoina kretala oko 95.000 dolara u sredu.