- Nemojte marže da vam budu 36 odsto ljudi! U redu je da bude 18, ali brate mili 36 odsto. Nemojte to da radite ovoj zemlji, da iskorišćavate naše gostoprimstvo, i mislite da smo budale. Nego šta će, nego će da postupaju po pravilima države. Samo sačekajte komisiju za zaštitu konkurencije. A mere će biti silaz' dole sa tim cenama. Pa da vidimo da li će da slušaju ili ne. E sada imate da slušate i radite kako vam kažemo. Tako će biti i sa bankama - naglasio je predsednik.

- E onda pokažite poštovanje prema državi. Uzimate ljudima 28 odsto na nedozvoljene minuse. Ko to da izdrži! Kasnila čoveku plata tri dana, a on mu uzme 29 odsto. To nisu zelenaške, već ludačke kamate!