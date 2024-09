VELIKO PRIZNANJE ZA SRBIJU! Poznati portal ističe našu zemlju kao jednu od najlepših - Savet turistima širom sveta da nas posete

Brojne gradove i mesta širom Evrope poseti ogroman broj turista zbog čega se neretko dešava da se žitelji bune. Međutim, postoje mesta koja su bogata kulturom, a u kojima nema gužve, kako piše BBC, na njihovom spisku se našla i Srbija.

Širom sveta postoje gradovi koji vape za turistima i pešačke staze na kojima nećete videti nijednu dušu ceo dan. Iako često čujemo o destruktivnim silama turizma u glavnim kulturnim destinacijama, za manje razvijene zemlje, novac koji turizam donosi pomaže u izgradnji preko potrebne infrastrukture i prostora zajednice.

U tekstu BBC-a navode se destinacije koje turizam koriste kao sredstvo za izgradnju snažnijih ekonomija i dočekuju putnike raširenih ruku. Među njima se nalazi i naša zemlja.

Grenland

Grenland se sprema da dočeka sve veći broj turista zahvaljujući novom međunarodnom aerodromu u glavnom gradu Nuku. Planirano je da se otvori i još jedna međunarodna traka za sletanje u Ilulisatu 2025. godine. To predstavlja prekretnicu u grenlandskom turizmu: do danas, njegove međunarodne piste nisu bile dovoljno dugačke da izdrže velike letove, umesto toga su putnike usmeravali kroz Kangerlusuak, bivšu američku vojnu bazu, i prevozili ih manjim avionom do daljih destinacija.

Grenland je fokusiran na dva glavna oblika turizma, prvi je avanturistički turizam, koji uključuje sve od penjanja po stenama u istočnom Grenlandu do posmatranja kitova i kampovanja na ledenom pokrivaču Grenlanda. Drugi je turizam tokom cele godine, koji uključuje naglasak na turizmu tamnog neba – posebno posmatranje zvezda i severnog svetla.

foto: Alex Hibbert / robertharding / Profimedia

Naterati turiste da dožive Grenland leti bilo je mnogo lakše nego zimi; ali da bi se omogućilo lokalnim ljudima da imaju posao tokom cele godine, turisti moraju da dolaze i van sezone. Privlačenje ljudi na mesta gde sunce jedva da sija na vrhuncu zime – i gde temperature mogu da padnu do – 50 C – može izgledati kao izazov.

Maroko

Maroko je još jedna destinacija koja želi da primi više međunarodnih posetilaca jer nastavlja da razvija svoju turističku infrastrukturu i gradi nove hotele uoči Svetskog prvenstva 2030. godine, čiji će biti domaćin zajedno sa Španijom i Portugalom. Ova severnoafrička zemlja vidi turnir kao zlatnu priliku da podstakne turizam i ima za cilj da udvostruči dolaske turista do 2030. godine, na neverovatnih 26 miliona posetilaca godišnje.

Barbara Podbijal je savetnik specijalista za Maroko u turističkoj agenciji i posećuje zemlju više od 20 godina. Ona je iz prve ruke videla razliku koju je turizam napravio u zemlji.

foto: Profimedia

– Turizam je imao pozitivan uticaj u Marakešu. To možete da vidite u čistoći ulica, veoma je bezbedno, a ljudi vas ne teraju da sada kupujete stvari kao što je to ranije bilo. A ima i mnogo jeftinih letova – kazala je.

Povećanje letova u Marakeš je svakako deo plana kada je u pitanju razvoj turističke industrije Maroka, tako da je malo verovatno da će grad uskoro biti tiši. Od ovih lokacija, Barbara preporučuje Fez, kulturnu prestonicu Maroka, koja ima najveću medinu na svetu i koja nije previše posećena.

Srbija

Strategija turizma Srbije se promenila, kako navodi BBC. U prošlosti je fokus bio na iskustvu u Beogradu, međutim, sa spoznajom da turizam može pomoći u diversifikaciji ruralnog života i poboljšanju lokalne ekonomije, planinski turizam, seoski turizam i banjska i velnes ponuda postali su važan deo turizma.

– U Srbiji ljudi vide reč ‘turista’ kao pozitivnu stvar. To je neotkriveno mesto za mnoge ljude – šaljemo više ljudi u Albaniju i Bosnu – ali ima zaista impresivnih mesta – rekao je Džordž Kolvin-Sli, savetnik specijalista za Srbiju u kompaniji „Cok & Kings“.

foto: Shutterstock

Planine Srbije privlače skijaše zimi i planinare leti; ekoturizam se razvija u brdima zajedno sa posmatranjem ptica; a prirodni izvori u podnožju napajaju odmarališta i velnes hotele. I dok turisti uživaju u ovim iskustvima prepunom prirode, lokalna preduzeća dobijaju podsticaj, a poslovi postaju sigurniji. Čini se da funkcioniše: međunarodni turizam je porastao za 20 odsto u 2023.

Kolvin-Sli preporučuje posetu Novom Sadu, drugom gradu u zemlji.

– U ovom regionu postoji habzburško nasleđe, tako da ćete naći zgrade od čokoladnih kutija kao u Pragu i Budimpešti, ali tamo jedva da ima turista. Hrana je takođe pod uticajem Austrije – štrudle i gulaš – i ima nekoliko sjajnih znamenitosti, uključujući i Petrovaradinsku tvrđavu, prozvanu „Dunavski Gibraltar“ – kazao je.

Gruzija

Gruzija, koja se na Crnom moru graniči sa Turskom, Rusijom i Azerbejdžanom, ima velike planove da podstakne sve, od posetilaca sa invaliditetom i samostalnih putnika do turista na krstarenju, sa ogromnom lukom u Batumiju, drugom gradu u zemlji. Njegov novi desetogodišnji plan razvoja obuhvata sve, od razvoja međunarodnih signalizacija kako bi turisti mogli samostalno da se kreću zemljom, do poboljšanja pristupačnosti, javnog prevoza i luka za krstarenje dok se otvara.

foto: Profimedia

Kao turistička zemlja u razvoju, neke od stvari koje biste u zapadnoj Evropi mogli uzeti zdravo za gotovo – kao što je obimna mreža asfaltiranih puteva – još uvek nisu tu. Međutim, postoji nada da će prihodi od turizma pomoći u pokretanju ovakvih infrastrukturnih inicijativa.

biznis.kurir.rs/Bizportal