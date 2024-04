SRBI JOŠ UVEK NISU OTKRILI OVAJ RAJ U GRČKOJ, A CENE NIKAD PRISTUPAČNIJE: Skriveni dragulj nudi prirodne lepote i lako se stiže

Jedna plaža u Grčkoj u potpunosti se razlikuje od svega što ste do sada videli. Porede je sa mesecom zbog njenih jedinstvenih stenovitih pejzaža. Međutim, vredi je posetiti zbog mnogo više stvari od lunarnog pejzaža, a to je, pre svega, tirkizno more.

Milos je ostrvo u grupaciji Kiklada u Grčkoj, a jedna je od najpopularnijih destinacija za ljude koji traže autentično ostrvsko iskustvo.

Poznat je i kao nalazište jedne od najlepših statua iz vremena stare Grčke, Miloskoj Veneri, koja se danas nalazi u pariskom Luvru, piše B92.

Na njemu se nalazi plaža Sarakiniko, jedinstveno mesto koje pruža sasvim drugačiji doživljaj na moru. Talasi koje pokreću severni vetrovi oblikovali su sivkasto-belu vulkansku stenu u neverovatne oblike, zbog čega se ova plaža često poredi sa mesečevim pejzažom.

foto: Youtube Printscreen

Nastala je mešavinom fosilnih slojeva i vulkanskih erupcija, a ova plaža ima svoje neobične karakteristike baš zbog erozije vulkanske stene sa vetrom i talasima. Za one kojima je to važno, moramo da pomenemo da je plaža Sarakiniko jedna od najfotogeničnijih u čitavoj Grčkoj.

Dok zapadna strana Sarakinika pruža pejzaž sličan lunarnom, istočna strana je pustinja, sa suvim biljkama i kamenitim terenima, a ova je, takođe, i dom olupine broda koji posetioci mogu da vide kada se talasi povuku.

Sedenje na belim liticama Sarakinika tokom kasnih popodnevnih sati garantuje vam savršen pogled na horizont i zalazak Sunca.

foto: Profimedia

Cene na ostrvu

U junu se mogu naći apartmani za dve osobe za oko 70 evra, dok cene očekivano rastu u julu i avgustu, pa je tako tada najjeftinije noćenje za dve osobe oko 100 evra. U restoranima i kafićima možete da ručate za oko deset evra, dok se cene pića kreću od dva evra. Giros košta oko pet evra.

foto: GeorgiD / Alamy / Alamy / Profimedia

Kako do Milosa?

Do Milosa se najčešće dolazi trajektom iz Atine, ali postoje i druge opcije, poput trajekta sa Sifnosa ili Kimolosa.

Možete da idete avionom do Atine sa letom koji traje oko sat i po vremena.

kurir.rs/bizportal.rs