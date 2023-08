PODNET ZAHTEV ZA STEČAJ! Šta se dešava sa Dormeom: Vlasnik ćuti, a o ovome se priča po kompaniji

Jana Umek, direktorka dobavljača robe široke potrošnje Studio Moderna, podnela je sudu zahtev za stečaj te kompanije i o tome je već obavestila zaposlene, pišu Finance. Nezvanično, u pripremi je plan za nastavak poslovanja kompanije u novim prostorijama i sa novom grafičkom slikom.

Na portalu Ajpes još nema zvaničnog saopštenja o pokretanju stečaja.

Među razlozima za stečaj Umek je, kako navode Finance, naveo nelikvidnost preduzeća jer se već duže vreme suočava sa nedostatkom obrtnih sredstava, manjim prihodima, a ne može ni da izmiruje obaveze prema poveriocima i zaposlenima. Ona je obavestila zaposlene da će narednih dana biti obavešteni o svojim pravima u stečajnom postupku.

Vlasnik Sandi Češko nije želeo da za Finance komentariše stečaj.

"Možda ću moći nešto da kažem sledeće nedelje", dodao je on.

U finansijama su podsetili da problemi Studija Moderna traju već duže vreme, a među njima je i kašnjenje u plaćanju zaposlenih. Majsku platu su primili sredinom jula, junsku početkom avgusta, a julsku još čekaju. Čeka se i isplata regresa.

Prema nezvaničnim informacijama zaposlenih, u pripremi je plan za nastavak rada Studija Moderna. Kako prenosi list, deo zaposlenih bi uskoro mogao da se preseli u nove poslovne prostore u istoj poslovnoj zgradi, a u pripremi je i nova grafička slika.

U Financima zaključuju da bi deo aktivnosti koji je Češka prodala kineskim partnerima, vlasnicima Matracen Konkorda, mogao da se nastavi početkom jula.

Češka je u aprilu prošle godine, preko finansijskog holdinga Studio Moderna Founders, ponovo preuzela holandsku kompaniju Studio Moderna Holdings, koju je prethodno prodala fondovima raznih investitora. Proces prodaje pokazao je da je kompanija već u krizi, a onda je Studio Moderna dodatno pogođen ruskim napadom na Ukrajinu i sankcijama Rusiji.

Dug prema dobavljačima je rastao sa problemima. „To smo nasledili od prethodnih vlasnika, ali smo to već smanjili. Sada je to oko 50 miliona evra“, rekao je Česko za list u maju. Kako kaže, nemaju dugovanja prema bankama, ali im istovremeno nedostaju obrtna sredstva i dolazi do stečaja.

Češko je u maju ove godine potvrdio da je švajcarska kompanija Darka Horvata, koji je u javnosti poznat kao privatizacioni tajkun, kupila brendove dobavljača proizvoda široke potrošnje Studio Moderna. Kako su tada objavile Finance, kupac brendova Dormeo, Delimano, Rovus i Top Shop je Horvatova novoosnovana kompanija Dormeo AG. Koliko je Horvat platio za brendove, Češkoj nije želeo da kaže.

Podsetimo, Studio Moderna je nakon nedavne rasprodaje robnih marki prodala i maloprodaju. Kupac je trgovac madracima Matratzen Concord iz Nemačke. Tada su se tražila rešenja za ostatak koncerna, koji ima ozbiljne finansijske probleme. Dormeove radnje po Beogradu su zatvorene.

(Kurir.rs/Finance)