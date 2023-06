NA ČELU EPS DUŠAN ŽIVKOVIĆ: Evo ko je novi v.d. direktora Elektroprivrede Srbije

Dušan Živković će do izbora novog direktora Elektroprivrede Srbije biti novi v.d. ovog preduzeća, pošto je dosadašnji v.d. Miroslav Tomašević smenjen.

Živković je do sada bio zaposlen u EPS, gde je rukovodio sektorom zaduženim za obnovljive izvore energije u distributivnoj mreži. dve decenije se pre toga bavio investiicijama, obnovljivim izvorima energije i razvojem proizvodnih kapaciteta na rukovodecim pozicijama u okviru EPS.

Imenovanje generalnog direktora i još šest izvršnih direktora, odnosno članova Izvršnog odbora, koje postavlja NO, se može očekivati do kraja juna ili početka jula meseca čime se stiču uslovi da se otpočne era poslovanja kao akcionarskog društva.U toj eri će učestvovati i stranci i to na odgovornim funkcijama, koji će pokušati da zajedno sa domaćim stručnjacima stvore jaku elektroenergetsku kompaniju koja će biti lider u regionu.

Da podsetimo, ministarka za rudarstvo i energetiku Dubravka Đedović nedavno je rekla da je prozvodnja u Kolubari u maju bila na niskom nivou, odnosno da je smanjena za čak 40 odsto u odnosu na prošlu godinu.

- Ugalj se uvozi, jer je država prepoznala da postoji problem u njegovoj proizvodnji. Izdvojila je značajna sredstva kako bi naše termoelektrane nesmetano radile. Svako izdvajanje sredstava iz budžeta za EPS je manje novca za vrtiće i škole - rekla je tada između ostalog ministarka.

Planovi u ovom preduzeću se konstantno ne ispunjavaju, a kako je ministarka kazala, kada je pozvala v.d. direktora EPS MIroslava Tomaševića na sastanak tim povodom, on nije imao vremena.

Takođe u isto vreme na društvenim mrežama se juče pojavio snimak koji dosta dobro ilustruje razmere javašluka u ovom preduzeću i u kome se jasno vidi da čovek kao prevozno sredstvo koristi kašiku velikog bagera. Sve ovo objavljeno je pošto su se u javnosti pojavile razmirice između v.d. direktora Tomaševića i ministarke Đedović.

kurir.rs