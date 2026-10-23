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Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo Bačke Palanke izdalo je privremenu građevinsku dozvolu za pripremne radove na izgradnji privremenog saobraćajnog priključka za potrebe gradnje mosta preko Dunava kod Bačke Palanke, objavljeno je na Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola.

Investiror je preduzeće "Putevi Srbije", a vrednost radova je 17,06 miliona dinara sa PDV.

Pripremni radovi obuhvataju izradu privremenog saobraćajnog priključka kao četvrtog kraka postojeće raskrsnice, izmeštanje dva stuba javnog osvetljenja i izmeštanje postojećeg konzolnog nosača semafora i postavljanje novog semaforskog stuba sa kablovskom kanalizacijom i razvodnom šahtom, uz korekciju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije...

Javna nabavka od 10 miliona

Preduzeće Putevi Srbije juče je raspisalo javnu nabavku procenjenu na 10 miliona dinara za tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa pristupnim putevima, a tender je otvoren do 16. novembra, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Planirani objekat Most na Dunavu kod Bačke Palanke je deo državnog puta IB reda, veza sa državnim putem Neštin - Erdevik - Kuzmin - državna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Sremska Rača).

Sastoji se od centralnog dela mosta preko plovnog puta Dunava i pristupnih delova mosta sa Bačke i Sremske strane. Ukupna dužina projektovane deonice iznosi 3.352,23 metara, a planirani most će imati ukupnu dužinu 1.856,04 metara koji se sastoji iz tri glavna dela: pristupni vijadukt sa strane Bačke Palanke, glavni most i pristupni vijadukt sa strane Neština.

Šta se gradi

Planirane su dve saobraćajne trake i dve pešačke staze, ukupne širine 12 metara. Izgradnjom ovog mosta omogućava se najkraća veza sela na desnoj obali Dunava sa Bačkom i povezuje se Bačka Palanka sa Neštinom, Erdevikom, Kuzminom i granicom sa Bosnom i Hercegovinom.

Predmetnom izgradnjom, biće rešen problem stanovnika Neština i Vizića, ali i drugih sela sa desne obale Dunava, koji su od Bačke Palanke udaljeni 10 kilometara i sada prelaze 4 granična prelaza, navodi Ministarstvo građevinarstva.