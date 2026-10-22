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Putevi Srbije raspisali su javnu nabavku za posao tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima (pristupnim putevima).

Objekat je deo državnog puta IB reda br. 19, veza sa državnim putem 12 - Neštin - Erdevik - Kuzmin - državna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Sremska Rača).

S obzirom da se projektovanje i izvođenje radova izvodi fazno i vršenje tehničke kontrole će se raditi fazno, navedeno je u dokumentaciji. Sama projektna dokumentacija podeljena je na dva dela - na deo koji se nalazi u naseljenom mestu i na deo van naseljenog mesta.

Kako se podseća u dokumentaciji, postojeći most preko Dunava kod Bačke Palanke je ujedno i granični prelaz između Srbije i Hrvatske.

"Od trenutka kada je Hrvatska postala članica Evropske unije došlo je do stvaranja ozbiljnih problema kako za lokalno stanovništvo (pogotovu školsku decu iz naselja južno od Dunava i ljude kojima je potrebna hitna medicinska nega), tako i za tranzitni saobraćaj jer više ne postoji mogućnost formiranja malograničnog prelaza, kao i uvođenja lokalnih autobusa za prevoz putnika u malograničnom pojasu što je do tada bila praksa. Zbog svega ovoga kompletan saobraćaj iz zapadne Vojvodine ka Bosni i Hercegovini se obavlja preko državnog puta I reda broj 12 Subotica - Odžaci - Bačka Palanka, državnim putem II reda broj 120 državna granica sa Hrvatskom - Kuzmin i dalje državnim putem I reda broj 19 Kuzmin - granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Sremska Rača). Jedina alternativa za ovaj putni pravac je preko Novog Sada, jer između Bačke Palanke i Novog Sada nema nijednog mosta preko Dunava. Izgradnjom novog mosta ostvaruje se direktna veza pomenutog dela Vojvodine sa Bosnom i Hercegovinom isključivo kroz teritoriju Srbije", istaknuto je u dokumentaciji.

Most na Dunavu kod Bačke Palanke sa pristupnim putevima prestavlja deo buduće veze ovog dela Vojvodine na autoput E-70 deonica Beograd-Batrovci.

Ukupna dužina mostovske konstrukcije preko Dunava je 1.856,04 m, a ukupna dužina deonice je približno 3.262 m.

Elementi poprečnog profila za računsku brzinu od 80 km/h

Na delu trase van mosta predviđena širina voznih traka je 2x3.25, širina ivičnih traka 2x0.35 i širina bankina 2x1.90m.

Na delu mosta planirana je ista širina voznih traka, dok će širina ivičnih traka biti 2x0.35, a širina staza sa zaštitnim pojasom i ogradama 2x2.40m.

Most će činiti tri dela konstrukcije. Levi pristupni most sa strane Bačke Palanke koji će činiti rešetka konstantne visine od 4 m, uključujući 3,65 m visine čelične rešetke, plus 0,35 m debljine koja odgovara betonskoj ploči. Ukupna dužina ovog dela konstrukcije iznosiće 658,71 m i činiće ga 10 raspona. Ovaj most će se protezati relativno blizu tla što uslovljava stubove različitih visina između 7,52 m i 22,16 m.

Centralni most će biti glavni deo mosta, koji će se protezati preko Dunava. Obezbeđen je plovni profil iznad kote visoke vode 9,50 m i čist horizontalni razmak između stubova P-11 i P-12 150 m. Reč je o rešetkastom mostu promenljive visine sa maksimalnom visinom kod stubova od 9 m (8,65 m čelična + 0,35 m betonska ploča) i minimalnom visinom od 4 m na sredini raspona. Ovaj deo činiće 4 raspona - dva krajnja raspona sa svake strane mosta od po 112,70 m i dva centralna raspona, uz stub u obliku slova A, od po 170 m, koji su najduži rasponi na celom mostu. Ukupna dužina ovog dela konstrukcije iznosi 567.22 m.

Desni pristupni most sa strane Neština je treća celina i on će biti sličan desnom pristupnom mostu sa strane Bačke Palanke. Ukupna visina biće 4 m, a ukupna dužina 630,11 m i biće podeljen na 9 raspona. Most će se protezati na prosečnoj visini između 42 m i 45 m, sa maksimalnom visinom stuba od 42 m.

Ponude se mogu podneti do 16. novembra

Kako se podseća, za pripremne radove za ovaj most krajem leta izdata je privremena građevinska dozvola.

Inače, krajem prošle godine Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture potpisalo je sa Putevima Srbije i španskom kompanijom Centunion komercijalni ugovor u vezi sa izgradnjom ovog mosta.

Ovaj projekat je naročito važan za svakodnevni život Bačkopalančana, posebno stanovnika sremskih sela Neština i Vizića, koji pripadaju Opštini Bačka Palanka, a koji do svoje opštine trenutno mogu doći samo preko Hrvatske, prelazeći granicu kod Iloka u Vukovarsko-sremskoj županiji, dok je jedina spona sa Bačkom Palankom most između ovog grada i Iloka.