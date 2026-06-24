Slušaj vest

Video-snimak koji prikazuje toalet na jednom naftnom brodu izazvao je veliko interesovanje i brojne reakcije na društvenim mrežama. U pitanju je WC šolja bez klasičnog odvoda, direktno iznad mora.

Posao na naftnim brodovima važi za jedno od najtežih i najrizičnijih zanimanja, a radnici često provode i do nekoliko meseci daleko od svojih domova. Ipak, osim samih uslova rada, mnoge je posebno iznenadilo kako su bili rešeni toaleti na pojedinim starijim platformama.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci WC-a postavljenih neposredno iznad okeana. Na jednom od videa objavljenom na TikToku vidi se WC šolja sa daskom postavljena na mrežastu podlogu, dok se ispod nje jasno vidi površina mora. Kamera se zatim spušta ka vodi, gde se mogu uočiti velike ribe koje plivaju neposredno ispod platforme.

Sličan prizor prikazan je i na jednom YouTube snimku. Narator u snimku objašnjava da su takva rešenja bila uobičajena na naftnim brodovima izgrađenim tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka.

Međutim, zbog sve veće brige za zaštitu životne sredine, ovakav sistem danas se gotovo više ne koristi. Ipak, sama pomisao na korišćenje toaleta nekoliko metara iznad mora kod mnogih izaziva nelagodu.

Nakon što su videli ribe kako plivaju neposredno ispod toaleta, pojedini korisnici TikToka izrazili su zabrinutost zbog konzumiranja ribe iz tih područja.

- Natera vas da izbegavate plodove mora - napisao je jedan korisnik.

Drugi je upitao:

- Gde je ovo? Želim da budem siguran da ne jedem divlje uhvaćenu ribu iz tog područja.

Iako ovakvi prizori deluju neobično, uslovi na savremenim naftnim brodovima uglavnom su znatno bolji. Većina modernih postrojenja poseduje standardne toalete sa vodokotlićima i umivaonicima, čime se održava odgovarajući nivo higijene među članovima posade.