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Povodom odluke Vlade Republike Srbije o početku izrade Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa "Čukaru Peki" i "Malka Golaja", kompanija Serbia Zijin Mining ističe da ova odluka predstavlja početak zakonom propisanog procesa planiranja, a ne odluku o početku eksploatacije:

- Izrada Prostornog plana obuhvatiće prikupljanje i analizu relevantnih podataka, sagledavanje postojećeg stanja na terenu i razmatranje mogućnosti budućeg razvoja u skladu sa važećim zakonima i procedurama Republike Srbije.

Kompanija će i ovaj proces sprovoditi odgovorno, transparentno i u saradnji sa nadležnim institucijama, lokalnim zajednicama, stručnom javnošću, organizacijama civilnog društva i svim drugim zainteresovanim stranama. Posebna pažnja biće posvećena zaštiti životne sredine, očuvanju prirodnog i kulturnog nasleđa, kao i sagledavanju svih aspekata koji mogu biti od značaja za lokalne zajednice i kvalitet života stanovništva.

Tokom zakonom propisanih procedura ranog javnog uvida i javnog uvida, sva planska dokumentacija biće dostupna javnosti, a građani, institucije i organizacije imaće mogućnost da iznesu svoje komentare, predloge i sugestije.

Serbia Zijin Mining ističe da ostaje posvećena odgovornom radu i razvoju, otvorenom dijalogu sa svim zainteresovanim stranama i pravovremenom informisanju javnosti tokom svih faza ovog procesa - navodi se u saopstenju.