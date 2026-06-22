Slušaj vest

Nova pravila uvode se kroz pilot-projekat, a prva deonica na kojoj će važiti povećano ograničenje nalazi se na auto-putu D3 između Praga i Linca.

Reč je o oko 50 kilometara puta koji će poslužiti kao testna zona za novu maksimalnu brzinu. Trenutno je opšte ograničenje na češkim auto-putevima 130 km/h, ali će novi elektronski saobraćajni znakovi omogućiti povećanje na 150 km/h kada su uslovi za vožnju povoljni.

To podrazumeva suv kolovoz, dobru vidljivost i manju gustinu saobraćaja.

U slučaju kiše, snega ili klizavog puta, ograničenje će automatski biti smanjeno za 20 km/h u odnosu na standardno. Češka uprava za puteve ulaže oko 2,2 miliona evra u novu signalizaciju, a već je određeno nekoliko deonica koje bi u narednom periodu mogle da budu uključene u testiranje.

Ovo je prva promena ograničenja brzine na češkim auto-putevima od 1997. godine, kada je maksimalna dozvoljena brzina povećana sa 120 na 130 km/h.