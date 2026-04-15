Podnaslov: Retko ko bi odbio pauzu na poslu u prirodi, ali često su želje jedno, a mogućnosti drugo, pogotovo kada je prvi park na 20-ak minuta vožnje. Koliko zapravo košta ovakvo zadovoljstvo u vremenu?

Koliko god voleli da se odmaramo, svi smo svesni toga da je rad stvorio čoveka i da bez njega nema napretka ni na jednom polju, ipak, nekada nam je potrebna pauza i bilo bi idealno da ona može da bude, recimo, u prirodi.

SVI VOLIMO DOBAR TRAČ NA PAUZI, ALI IMAMO LI ZA NJEGA VREMENA?

Ipak, stvarnost je takva da je to često samo želja, ali ne i mogućnost, jer kada radite okruženi poslovnim prostorima, od prirode vas nažalost uglavnom deli minimum 20 minuta – pola sata vožnje, a toliko ne traje ni cela pauza na poslu. I gde je tu vreme za dobru trač partiju, ili jednostavno smeh sa kolegama?

Možda u vama i ostane želja da, nakon obavljenog posla, sednete u neku lepu baštu, park, ili jednostavno prošetate i nadišete se svežeg vazduha, ali završetak posla ne znači kraj dnevnim obavezama i samim tim ta, ali i mnoge druge vaše želje, padaju u vodu.

NISTE PROBLEM VI, PROBLEM JE VREME

Nije problem u vama, problem je u brzini života, logistici i svim onim “sitnim” obavezama i stvarima koje nam oduzimaju vreme na dnevnom nivou.

Vi zasigurno znate koliko kafa ima bolji i lepši ukus dok se pije na otvorenom, sa pogledom koji “puca” na ceo grad i koliko je lepo kada ste u mogućnosti da tik pre ili posle popijene kafe odradite svoju dnevnu rutinu vežbi, ili otrčite ustaljenu rutu.

Međutim, vreme je upravo najveći neprijatelj svih nas i uporno radeći protiv svih naših želja, uspešno ograničava i mogućnosti.

Vreme je novac, nemojte da ga bacate Bićemo kratki i jasni i bavićemo se podacima do kojih ćete i vi vrlo lako doći, samo ukoliko primenite ovu jednačinu na bilo koju dnevnu “obavezu”. Recimo da tokom pauze na poslu želite da popijete kafu u prirodi, a da u blizini kancelarije nemate park. Odlazak do istog bi vam odneo najmanje 20 minuta vremena i na to dodajte još 10-ak minuta za parkiranje i dolazite do cifre od 30 minuta i to samo na odlazak. A gde su povratak i sam boravak napolju? Toliko ne biste imali čak ni u dva radna dana, a svi znamo da je vreme novac.

VIŠE VREMENA KAO STIL ŽIVOTA

Vaše želje nisu nerealne i niste “razmaženi”, samoživite u gradu u kojem svaki uzdah vredi dva i u kojem jedan minut često proleti u samo jednoj sekundi.

Potreba za kvalitetnim slobodnim vremenom, dobrom kafom na pauzi, ili fizičkom aktivnošću nije nikakav hir, već ljudska potreba da u toku dana doživi i proživi još nešto, osim radnog prostora.

Zato je coworking prostor apsolutno idealan. Naravno, ukoliko su vam i drugi sadržaji na dohvat ruke. Kao što je, recimo, krov na parku. Ili atletska staza... a tu su i pošta i banka i prodavnice, kao i obdanište, jer najbitnije je da najmlađi budu zbrinuti. I sve to na samo jednu vožnju liftom i na 2-3 minuta od stana.

Od sedenja za računarom i beskrajnog sastančenja, tokom kojeg ponajviše pate vaša leđa, pa do kafe sa pogledom na Beograd zapravo vas deli samo jedno dugme.

LUKSUZ JE DOBIO NOVO ZNAČENJE

Šta je danas luksuz? Neko će reći dobra lokacija, za nekoga će to biti broj kvadrata, dok će oni treći smatrati da je sve u prostoru. Ipak, ako malo bolje razmislite, danas jedini i pravi luksuz predstavlja isključivo vreme. Ono vreme koje vam ostaje za šetnju, ili trčanje. Vreme koje ćete potrošiti gledajući dobar film i to u privatnom bioskopu. Vreme za više ljubavi, nežnosti i zagrljaja, vreme koje vraćate sebi, jer danas je vratiti vreme - čist luksuz!

NEBESSA KVART = VIŠE VREMENA ZA SEBE

Sigurno ste primetili da se poslednjih godina pojavljuju projekti čija osnovna svrha jeste da vam olakšaju život i planove pretoče u stvarnost.

NEBESSA kvart je projekat koji svojom arhitekturom rešava ono najbitnije – problem logistike i koji za vas čini ono najvrednije - vraća vreme. Ovaj projekat se trenutno gradi na Novom Beogradu i predstavlja koncept budućnosti i života kojem svi težimo.

Ideja NEBESSA kvarta nije da ponudi nešto što drugi nemaju, već da sve ono što drugi imaju spoji na jedno mesto i vama na dohvat ruke, odnosno jednu vožnju liftom. Ono najvrednije kod ovog projekta jeste činjenica da vam logistika više nikada neće predstavljati problem, jer ovde nije reč o komforu već o vremenu koje ćete konačno imati za sebe i svoje najdraže.

Jutro koje počinje barem pola sata kasnije, koliko bi vam oduzelo spremanje za posao, prva kafa koju ne pijete na brzinu već natenane, u stanu, ili na “poslu”, doručak koji stižete da pojedete, jer, setite se, imate onih pola sata koja biste potrošili u spremanju, a ni cipele vas više ne žuljaju... nema saobraćaja, nema gužve, nema bačenog vremena. Nema neostvarenih želja i planova, jer vaša nova “kancelarija” se nalazi u coworking prostoru NEBESSA kvarta i od nje vas deli svega 2-3 minuta, a isto toliko će vam biti potrebno i da stignete na krov na kojem se nalazi park prepun zelenila i svega što vam je potrebno da napunite baterije pre, u toku, ili nakon poslovnih obaveza.

