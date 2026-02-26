Slušaj vest

Kompanija Golden Matrix Group (NASDAQ: GMGI), globalni lider u sektorima bettinga, iGaminga i e-trgovine, zvanično je objavila promenu svog korporativnog identiteta. Počevši od 3. marta 2026. godine, kompanija će poslovati pod imenom Meridian Holdings Inc., dok će se njenim akcijama na američkoj berzi NASDAQ od tog datuma trgovati pod novim simbolom – MRDN.

Ova promena predstavlja prirodnu evoluciju grupacije i integraciju svih šest ključnih divizija u jedinstvenu operativnu celinu, koju čine Meridianbet, Expanse Studios, RKings, Classics for a Cause, GMAG i Mexplay.

Uporedo sa promenom imena, kompanija je sprovela i stratešku konsolidaciju kapitala u skladu sa standardima najvećih listiranih kompanija na tržištu kapitala u SAD. Ova optimizacija direktan je uvod u novi investicioni ciklus i dodatno ubrzanje međunarodne ekspanzije holdinga.

Foto: Promo

"Meridianbet je već decenijama sinonim za inovaciju i lidersku poziciju na tržištu zabave. Rebranding krovnog entiteta u Meridian Holdings je priznanje toj reputaciji," izjavio je Zoran Milošević, CEO kompanije. "Novi korporativni identitet i optimizacija kapitala donose nam trostruki benefit: još veću globalnu vidljivost i priznanje tržišne vrednosti, apsolutni fokus menadžmenta na strateški rast i, što je najvažnije, dalju primenu vodeće svetske tehnologije u korisničkom iskustvu za igrače."

Meridianbet grupacija, osnovana je 2001. godine, danas posluje na 18 licenciranih tržišta u Evropi, Africi i Južnoj Americi, uključujući SAD i Brazil. Zapošljava 1.400 ljudi širom sveta, uključujući preko 100 softverskih inženjera.

Osim što je prva kompanija iz ovog dela Evrope koja je od aprila 2024. uspešno listirana na američkoj berzi NASDAQ, već dve godine redovno predstavlja region na najvećim svetskim investitorskim konferencijama SAD – u društvu svetskih brendova kao što su Dell, IBM, New York Times, DraftKings, Fan Duel i dr.

O kompaniji Meridianbet