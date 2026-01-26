Slušaj vest

Koncept ekskluzivnih sadržaja u rezidencijalnim kompleksima nije nov u svetskim metropolama. Od Londona, Njujorka, Dubaija, Singapura, projektanti najluksuznijih projekata odavno su shvatili da savremeni način života zahteva više od samog stambenog prostora. Ljudi koji imaju finansijsku slobodu da biraju gde će živeti traže kompletan ekosistem koji im omogućava da održe kvalitet života bez kompromisa i gubljenja vremena.

U Beogradu, ovaj koncept do sada nije bio razvijen na pravi način. Postojeći projekti često nude zajedničke prostore koji su ili zanemareni nakon izgradnje, ili su toliko otvoreni da gube svoju ekskluzivnost.

Međunarodna praksa pokazuje da prava vrednost dolazi tek kada su sadržaji osmišljeni kao integralni deo života u kompleksu, održavani prema najvišim standardima i dostupni isključivo rezidentima. Takav pristup stvara okruženje gde svaki sadržaj u celosti ispunjava svoju funkciju i gde se kvalitet održava godinama nakon useljenja. Delta District, u beogradskom Bloku 20, prvi u Srbiji uvodi ovaj koncept u punom obimu. Kroz partnerstvo sa InterContinental brendom, svi dodatni sadržaji u ovom kompleksu će biti organizovani i održavani prema najvišim hotelskim standardima i, što je najvažnije, ekskluzivno rezervisani samo za stanare kompleksa i njihove goste, bez mogućnosti pristupa osobama spolja.

Privatni Play i Chill lounge Privatni Play i Chill lounge predstavlja multifunkcionalni prostor koji omogućava fokus i umrežavanje unutar zajednice koja ceni kvalitet i privatnost.

Privatni Play i Chill lounge predstavlja multifunkcionalni prostor koji omogućava fokus i umrežavanje unutar zajednice koja ceni kvalitet i privatnost.

Ovde možete primiti poslovne partnere bez narušavanja privatnosti doma, održati prezentaciju, raditi u tišini ili diskutovati o idejama sa susedima koji dele slične profesionalne izazove. Prostor pruža mogućnost networkinga među rezidentima. Redovni susreti u poslovnom kontekstu često rezultuju profesionalnim saradnjama, što je benefit koji se prirodno dešava u ovakvim okruženjima. Teretana U okviru rezidencijalnog dela Delta District kompleksa predviđena je teretana.

Prostor će biti opremljen savremenim spravama, uz atmosferu koja omogućava fokusiran trening. Bez gužvi, bez čekanja. Održavanje na hotelskom nivou znači da je svaka sprava uvek čista i ispravna, svaki prostor higijenski besprekoran.

Dečja igraonica

Prostor dizajniran prema savremenim standardima bezbednosti, sa zonama za različite uzraste, omogućava deci da se igraju dok su roditelji u neposrednoj blizini.

Igraonica, takođe, postaje mesto gde se deca iz zgrade druže i stvaraju prijateljstva. Mogućnost organizovanja rođendanskih proslava i drugih događaja u ovom prostoru dodatno olakšava porodični život. Sve ostaje unutar kompleksa, što je praktično i bezbedno.

Panoramski bazen na 20. spratu Infinity bazen na krovu InterContinental hotela u okviru Delta Districta predstavlja jedan od najatraktivnijih sadržaja kompleksa. Sa spektakularnim panoramskim pogledom na grad, ovaj prostor transformiše rekreaciju u posebno iskustvo. Mogućnost opuštanja u prelepom ambijentu, u miru i privatnosti, bez eksterne publike i buke koja je karakteristična za poluotvorene i otvorene bazene, je vrednost koju je teško nadmašiti.

Spa i wellness zona Ritam modernog života zahteva prostore za regeneraciju i dekompresiju od svakodnevnog stresa. Spa centar InterContinental hotela u Delta Districtu predstavlja uvek dobar izbor za fizičko blagostanje. Održavanje prema InterContinental standardima garantuje besprekoran ambijent i profesionalnost na svakom koraku.

Privatni bioskop Privatni bioskop u okviru kompleksa menja način na koji uživate u filmovima i sportskim prenosima. Privatne filmske projekcije za vas i vaše prijatelje, utakmice na velikom platnu sa atmosferom koju sami kreirate ili dečji matinei organizovani i usklađeni sa vašim rasporedom - sve je na dohvat ruke.

Privatni park i Piazza Privatne zelene površine u centru grada su retkost i rezervisane su samo za stambene komplekse najvišeg nivoa. Delta District nudi upravo to - park i centralnu Piazzu koji su dostupni isključivo stanarima.

Privatne zelene površine u centru grada su retkost i rezervisane su samo za stambene komplekse najvišeg nivoa. Delta District nudi upravo to - park i centralnu Piazzu koji su dostupni isključivo stanarima.

Prva kafa na jutarnjem suncu, večernja šetnja, površina na kojoj se deca igraju bez brige o saobraćaju, prostor za okupljanje stanara ili, jednostavno, mesto za čitanje knjige na klupi pod drvetom. U metropoli gde je svaki kvadrat zelene površine pod pritiskom razvoja, imati svoj park je privilegija.

Pristup hotelskim uslugama

Partnerstvo sa InterContinentalom omogućava pristup spektru usluga koje su inače rezervisane za goste najluksuznijih objekata. Uvek dostupan concierge tim postaje vaša produžena ruka za sve. Room service menja način na koji pristupate obrocima - doručak stiže u tačno dogovoreno vreme, poslovna večera se servira u vašoj trpezariji uz protokol hotela sa pet zvezdica, a kasna užina je udaljena samo jedan poziv. Hotelski restoran dostupan je za posebne prilike kada želite vrhunsku gastronomiju u okviru kompleksa. Sve ove usluge funkcionišu kao integrisani sistem koji u potpunosti podržava vaš životni ritam, oslobađa vas logističkih briga i omogućava da usmerite fokus na ono što vam je zaista važno.

Šta je Delta District? Delta District je ultra-luksuzni multifunkcionalni kompleks u izgradnji, smešten u Bloku 20 na Novom Beogradu. Obuhvata dve rezidencijalnei jednu poslovnu kulu, kao i hotel InterContinental Beograd sa kojim su stambene jedinice direktno povezane. Stanari imaju pristup hotelskim sadržajima i uslugama: spa i wellness centru, panoramskom bazenu na 20. spratu, privatnom bioskopu, najmodernijoj teretani, igraonici, zelenim oazama i 24/7 concierge servisu.

Kvalitet stanovanja usklađen je sa standardima internacionalnog hotelskog lanca. Kompleks ispunjava LEED i WELL standarde održivosti - uz geotermalne sonde, solarne panele i pametne sisteme za upravljanje energijom.

Pozicionira se kao najambiciozniji stambeni projekat u regionu, namenjen onima koji traže istovremeno imovinu, životni stil i statusnu poziciju. Kupci i savetnici ga vide kao jedan od retkih projekata u Srbiji koji zaista ispunjava najviše standarde luksuznog stanovanja.

Delta District - pregled projekta Lokacija: Blok 20, Novi Beograd - poslovno-diplomatska zona grada Završetak: Početak 2027. godine Struktura: Hotel InterContinental, 2 rezidencijalne kule, 1 poslovna kula Ekskluzivni sadržaji: Privatni lounge, teretana, dečja igraonica, infinity bazen na 20. spratu, spa centar, privatni bioskop, park i Piazza Hotelski servisi: 24/7 concierge, room service, fine dining restoran, profesionalno održavanje Princip: "Private. Exclusive. Yours." - pristup samo za rezidente Održivost: LEED i WELL sertifikati Prodaja: Individualne prezentacije u showroom-u u Sava Centru