U okviru akcije ‘Za grad koji se voli’, ALTA Banka obezbedila poklone i opremu za štićenike doma i decu iz najosetljivijih društvenih grupa.

Dom za decu i omladinu „Vera Radivojević” u Beloj Crkvi bio je ispunjen osmesima i uzbuđenjem dok su mališani otvarali novogodišnje darove koje su za njih pažljivo pripremili zaposleni ALTA Banke. Na njihovo veliko oduševljenje paketiće je deci uručio Deda Mraz. U znak zahvalnosti ALTA banci, mališani su priredili predstavu koja je dodatno ulepšala prazničnu atmosferu. U okviru akcije „Za grad koji se voli“, banka je obezbedila poklone i neophodnu opremu kako bi unapredila uslove života štićenika doma. Ova poseta ulepšala je kraj godine deci i zaposlenima i podsetila na prave vrednosti praznika – ljubav, zajedništvo i pažnju. „ALTA Banka je naš prijatelj i velika podrška. Ovo je već druga poseta našoj ustanovi, a svaki put donesu osmeh i radost deci. Njihov gest ima mnogo veću vrednost od poklona. Plemenitost još postoji i nadamo se da će ALTA banka biti uz nas još mnogo godina, poručio je Zoran Stanković, direktor Doma.

Nakon posete domu, predstavnici ALTA Banke nastavili su prazničnu misiju u Centru za socijalni rad „Osmi maj“. U sali Centra za kulturu okupila su se deca bez roditeljskog staranja, mališani iz hraniteljskih porodica i oni koji odrastaju u teškim materijalnim uslovima. I ovde je Deda Mraz bio glavni junak. Doneo je radost i poklone, a mališani su uživali u trenucima pažnje i topline. Vaša pomoć ima posebnu vrednost. Hvala što ste izdvojili vreme da obradujete decu i unesete radost u njihov dan. Ovakvi gestovi podsećaju koliko je važno da zajednica bude uz one kojima je podrška najpotrebnija, istakla je Marijana Jurišić, direktorka Centra. Ovaj susret podseća na to koliko su ovakve inicijative važne, ne samo za decu već i za jačanje solidarnosti u zajednici. “Praznici su vreme kada svi možemo da učinimo nešto dobro, i to je vrednost koju negujemo. ALTA Banka je uz zajednicu tokom cele godine, jer verujemo da briga i solidarnost ne treba da budu prisutne samo u prazničnim danima. Ovakve inicijative doprinose inkluziji i podizanju svesti o važnosti podrške deci iz najosetljivijih društvenih grupa. ALTA Banka nastavlja tradiciju solidarnosti i odgovornosti kroz konkretne akcije koje donose radost i potvrđuju snagu povezivanja ljudi”, istakla je Dragana Toplović, predstavnik ALTA Banke.

Strateška posvećenost zajednici