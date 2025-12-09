Slušaj vest

OTP Grupa je i ove godine, treću godinu zaredom, potvrdila svoju vodeću poziciju u regionu na rang listi TOP 100 banaka Centralne i Istočne Evrope časopisa The Banker. Osvojila je više državnih prvih mesta na ovoj listi, dok su članice OTP Grupe osvojile i tri prestižne nagrade „Banka godine 2025“, i to u Crnoj Gori, Sloveniji i Uzbekistanu. Ova priznanja ističu poziciju OTP-a kao jedne od vodećih nezavisnih finansijskih institucija u regionu, posvećene održivom rastu, stabilnosti, profitabilnosti i inovacijama.

Ovakav uspeh OTP Grupe direktno se odražava i na sve njene članice, uključujući OTP banku Srbija. Za klijente to znači predvidivo i pouzdano poslovanje, uz sigurnost da Banka funkcioniše u okviru stabilne i snažne grupacije. Ova pozadina omogućava OTP banci u Srbiji da posluje stabilno, ali i da kontinuirano odgovara na potrebe klijenata, uvodeći inovacije i efikasne procese u svakodnevno poslovanje.

The Banker, vodeća publikacija grupe Financial Times, jedan je od najuglednijih izvora informacija u globalnom finansijskom sektoru već više od jednog veka. Njegove analize i rangiranja služe kao referentne vrednosti širom sveta za procenu finansijske stabilnosti, adekvatnosti kapitala i efikasnosti. Svakog decembra, The Banker dodeljuje dva odvojena godišnja priznanja:

Rang listu TOP 100 banaka CEE regiona

Godišnje The Banker nagrade

Lista 100 najbolje rangiranih banaka CEE regiona vrednuje samo banke sa sedištem u zemljama EU koje posluju na području Centralne i Istočne Evrope. Zasnovana je na revidiranim podacima, čime predstavlja jednu od najkredibilnijih i najprestižnijih uporednih procena u bankarskoj industriji.

Treću godinu zaredom, nakon 2023. i 2024. godine, OTP Grupa predvodi listu TOP 100 rangiranih banaka Centralne i Istočne Evrope časopisa The Banker, dodatno učvršćujući svoju poziciju regionalnog lidera na tržištu. Publikacija je takođe dodelila prvo mesto OTP Grupi na državnom nivou u Mađarskoj, kao i DSK banci u Bugarskoj, rangiravši obe banke na prvo mesto na svojim reprezentativnim tržištima sa ove liste.

Nagrada „Banka godine“ dodeljuje se najboljim bankama u svakoj zemlji, koje bira žiri nakon detaljne analize bilansnih podataka, strateških inicijativa, tehnološkog razvoja, novih proizvoda i usluga i napora u oblasti održivosti. Tokom 2025. godine, članice OTP Grupe dobile su sledeća priznanja:

Crnogorska komercijalna banka (CKB Banka) - Najbolja banka u Crnoj Gori

OTP banka d.d. - Najbolja banka u Sloveniji

JSCMB Ipoteka Bank - Najbolja banka u Uzbekistanu

Foto: Promo

Potvrđen uspeh u stabilnosti, rastu, profitabilnosti i odgovornosti

Uspeh OTP Grupe zasnovan je na strategiji koja objedinjuje stabilnost, rast, profitabilnost, inovacije i odgovornost - osnovne stubove na koje se kompanija decenijama oslanja. Sa korenima koji dosežu 76 godina unazad, OTP je započela svoje putovanje javnog osluškivanja na Budimpeštanskoj berzi pre 30 godina. Od tada, Grupa ostvaruje izuzetne rezultate, obezbedivši vodeću poziciju među bankarskim grupama Centralne i Istočne Evrope.

Ključni elementi putovanja OTP Grupe

Strateška ekspanzija i liderstvo na tržištu

Jedan od najaktivnijih konsolidatora u bankarskom sektoru Centralne i Istočne Evrope : preuzela je i uspešno integrisala 25 banaka od početka 2000-ih.

Snažno regionalno prisustvo : posluje u 11 zemalja Centralne i Istočne Evrope i u Uzbekistanu

Široka baza klijenata : opslužuje preko 17 miliona klijenata

Značajan broj zaposlenih : zapošljava blizu 40.000 ljudi

Izuzetni finansijski rezultati.

Vrednost akcija povećana je za 280 puta od javnog kotiranja na Budimpeštanskoj berzi.

Ukupna vrednost imovine preko 115 milijardi evra na kraju trećeg kvartala 2025. godine .

Tržišna kapitalizacija u iznosu od 23,5 milijardi evra na dan 5. novembra 2025. godine.

Otpornost Grupe potvrđena je stres-testom EU iz 2025. godine, 2025 EU-wide stress test, gde je OTP rangirana u prvu trećinu među 64 evropske banke, što predstavlja 75% bankarskog sektora EU po ukupnoj aktivi.Dalja potvrda stigla je od S&P Global Market Intelligence, koja je OTP Grupu rangirala na drugo mesto najboljih evropskih banaka u 2025. godini.

O OTP Grupi

OTP Grupa spada u vodeće bankarske grupe sa najbržim rastom u centralnoj i istočnoj Evropi, uz izvanrednu profitabilnost i stabilnu kapitalnu i poziciju likvidnosti. Sa gotovo 40.000 zaposlenih u 11 zemalja CEE i regiona Centralne Azije, Grupa pruža univerzalne finansijske usluge za više od 17 miliona klijenata. Kao najaktivniji konsolidator u bankarskom sektoru regiona Centralne i Istočne Evrope, Grupa je uspešno kupila i integrisala 25 banaka od početka 2000-ih godina. Sa sedištem u Mađarskoj, OTP Grupa ima diversifikovanu i transparentnu vlasničku strukturu. Grupa je od 1995. godine listirana na Budimpeštanskoj berzi.