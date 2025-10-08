Slušaj vest

Kvalitet, arhitektura i inovacije su ključne reči koji opisuju projekat Marina Dorćol. Na samoj obali Dunava, Marina Dorćol donosi potpuno novi koncept života u Beogradu kombinujući stanovanje, komercijalne sadržaje i javne prostrane zelene površine. U nekada industrijskoj zoni grada, niče naselje koje potpuno redefiniše način gradnje i pojam komfornog življenja na domaćem tržištu.

Delo svetski nagrađivanog arhitekte Stanislava Fiale i arhitektice Jelene Kuzmanović, ovo naselje se izdvaja originalnim arhitektonskim rešenjem, koje u sebi spaja inovacije, održivost i poštovanje okruženja.

Foto: Promo

“Razvijanje projekta na ovako specifičnoj lokaciji za Beograd velika je čast, ali i ogromna obaveza. Marina Dorćol predstavlja sintezu prirodnog okruženja i arhitekture. Stanovanje je za nas viša ideja od stambenih zgrada i mnogo sadržajniji pojam od samih stanova. Ovo naselje nudi vrednosti porodične kuće u novom oblikovanju, kroz suživot i osećaj pripadanja jednom mestu, kroz pogled na Dunav, zelene bašte i krovove. Želeli smo da stvorimo organsku vezu stambenog prostora sa rekom i zelenilom”, navodi arhitektica Jelena Kuzmanović.

Inovativni pristup vidi se u svakom delu razvoja projekta, od kreiranja talasastih zgrada, stanova sa terasama koje pružaju osećaj života u kući, pa do veoma naprednih energetski efikasnih sistema snabdevanja i održavanja naselja i projektovanja u tačkastoj strukturi koje omogućava da jedna zgrada ne narušava pogled i osunčanost susednih zgrada. Tu su i podno grejanje i hlađenje koje se vrši putem četvoro-cevnog sistema koji koristi geotermalnu energiju i tako omogućava nezavisno grejanje i hlađenje u svakom stanu, sistem ventilacije sa rekuperacijom i filterima za prečišćavanje vazduha koji značajno smanjuje troškove, nestandardna visina plafona od 2,9 m, napredni slojevi zvučne izolacije između stanova, kao i komforna parking mesta u dimenzijama 5,5 x 2,9 m.

Ukoliko i sami želite da se uverite u jedinstvenost ovog projekta, u prodajnom salonu vas čeka još jedna inovacija. Naime, ovo je prvi i jedini kompleks u zemlji koji nudi VR iskustvo prolaska kroz eksterijer i enterijer naselja. Na ovaj način, možete prošetati budućom promenadom pored vode, uživati u zelenilu i na pontonima, kao i “osetiti” život u stanu sa dvorištem iz kojeg se pruža najlepši pogled.

Kvalitet gradnje, jedinstveni sadržaji i komfor življenja u ovom naselju, prepoznali su i kupci, pa je tako u prvoj fazi gradnje prodato više od 40% stanova, a u ponudi se nalaze stanovi sa dve, tri, četiri, pet soba i penthaus stanovi. Život u ovom naselju ne pruža samo vrhunski komfor stanovanja, već i uživanje u mnogobrojnim sadržajima za sve uzraste.

Foto: Promo

Marina Dorćol nije samo privatna investicija, već naselje otvoreno za sve. Njenom izgradnjom kreira se gradski kutak koji će Beograđani i turisti koristiti kao omiljeno mesto za šetnju, vožnju bicikla i uživanje pored vode. Posebnu važnost za projekat ima uređenje keja, koji ima parter namenjen restoranima, kafeima i prodavnicama, dok njegov donji deo predviđa infrastrukturu za vodene i druge sportove.

Marina Dorćol radi na sinergiji sa projektom beogradskih urbanista, Linijski park, koji će se nalaziti na mestu stare železničke pruge južno od marine. Spajanje parka i naselja predviđeno je kroz postavljanje dva skvera, ušuškanih između novih blokova zgrada.

Proširivanje javnih površina, njihovo uređenje i posledično, lakši pristup obali jedan su od prioriteta gradnje. Jedna trećina površine naselja biće javno dostupna, za građane je otvoren ceo bazen marine gde će biti postavljeni plutajući pontoni koji će omogućiti direktan pristup vodi, dodatni javni prostor za odmor i bavljenje sportom. Ovaj deo grada biće potpuno izmenjen i posle mnogo godina pristupačan Beograđanima koji će dobiti novu omiljenu lokaciju za uživanje i provođenje slobodnog vremena.