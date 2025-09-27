Slušaj vest

Američka SEC je odložila odluku o odobravanju Ripple spot ETF-a do oktobra. Usred rastuće nesigurnosti na tržištu, interesovanje za novu kriptovalutu HYPER sve više raste.

Ripple (XRP) je doživeo pad cene za više od 5% krajem avgusta nakon što je SEC odložio odluku o odobravanju fizičkog ETF-a.

Dok očekivanja za odobrenje Ripple spot ETF-a rastu, sve više investitora prebacuje sredstva u kriptovalute koje imaju veći potencijal rasta.

Jedno od rešenja koje privlači pažnju jeste Bitcoin Hyper (HYPER), koji se pojavio kao rešenje za skaliranje Bitcoina i uspešno prikupio značajna sredstva u svojoj tekućoj pretprodaji.

Odluka o odobrenju Ripple spot ETF-a odložena do kraja oktobra

SEC je saopštio da će odluku o nekoliko aplikacija za Ripple fizičke ETF-ove odložiti do kraja oktobra.

To uključuje aplikacije kompanija kao što su WisdomTree, Bitwise, Grayscale i druge.

SEC je objasnio da je odlaganje posledica potrebe za dodatnim vremenom kako bi se u potpunosti razmotrila pravna i regulatorna pitanja koja bi proizašla iz odobravanja fizičkih ETF-ova.

Ovo odlaganje podseća na sličan razvoj događaja u procesu odobravanja Bitcoin spot ETF-a početkom 2024. godine i označava značajan trenutak u regulatornom okviru kriptovaluta.

Nakon objave krajem avgusta, cena Ripple-a pala je ispod psihološkog nivoa podrške od 3 dolara, što je bio njegov najveći pad još od jula.

Jedan stručnjak veruje da iza pada Ripple-a stoje tri faktora:

-povlačenje profita od strane institucionalnih investitora,

-povećana likvidacija pozajmljenih pozicija,

-regulatorna nesigurnost.

Zanimljivo je da su dok su mali investitori u panici prodavali, pojedini institucionalni investitori iskoristili pad i navodno kupili Ripple u vrednosti od 3,8 milijardi dolara.

Analitičari o prognozi za XRP

Neki analitičari daju optimistične prognoze za cenu XRP-a u drugoj polovini 2025. godine, predviđajući da bi se mogla kretati između 2,91 i 3,02 dolara u septembru i dostići 3,37 dolara u oktobru.

Takođe se smatra da bi, ukoliko fizički ETF bude odobren u oktobru, vrednost Ripple-a mogla značajno da poraste, s ciljem od 4,50 do 5,00 dolara do kraja godine.

Bloomberg ETF stručnjak Džejms Seifert nazvao je aktuelne izmene aplikacija „dobrim znakom“ i dodao da je odobrenje sada verovatnije.

Dakle, dok su velike alt kriptovalute poput Ripple-a pod snažnim uticajem regulatornih odluka, interesovanje investitora se sve više okreće ka novim kriptovalutama koje su inovativnije i imaju veći potencijal rasta.

Posebno pažnju privlači tehnologija koja dodatno povećava vrednost Bitcoina, najveće virtuelne valute.

Bitcoin Hyper – nova kriptovaluta povezana sa Bitcoinom

Jedan inovativni projekat povezan sa Bitcoinom koji je privukao veliku pažnju je Bitcoin Hyper, rešenje za skaliranje druge sloja (layer 2) za Bitcoin.

Projekat je zasnovan na Ethereumu (ETH), ali koristi i Solana SVM tehnologiju, sa ciljem da reši dugogodišnje probleme Bitcoina, kao što su kašnjenja u transakcijama i rastuće naknade.

Pored toga, prema zvaničnom white paper-u, dodata je i funkcionalnost pametnih ugovora, čime se omogućava da Bitcoin – koji je tradicionalno služio kao sredstvo čuvanja vrednosti – preraste u imovinu koja se može koristiti u Web 3.0 sektorima kao što su DeFi i NFT-ovi.

Bitcoin Hyper je trenutno u fazi pretprodaje, ali je već uspešno prikupio više od 17,5 miliona dolara (oko 2,5 milijardi jena) i ide ka cilju od 20 miliona dolara.

Rani učesnici nagrađeni su staking nagradama uz godišnju kamatnu stopu od čak 66%, a prijavljene su i velike kupovine od strane institucionalnih investitora.

Ovi veliki investitori optimistično gledaju na buduće kretanje cene HYPER-a.

Za kupovinu HYPER-a proces možete završiti na zvaničnom sajtu koristeći ETH, USDT, BNB, SOL ili USDC.