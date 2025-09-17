Slušaj vest

Sutra počinje Weekend.18, najvažniji regionalni festival komunikacione i kreativne industrije, koji ove godine slavi svoje punoletno izdanje. Od 18. do 21. septembra Rovinj će ponovo postati mesto susreta vodećih svetskih i regionalnih lidera iz medija, biznisa, tehnologije i kreativnih industrija.

Weekend.18 ove godine donosi šest festivalskih celina. HR.Weekend se održava treći put i tokom dva dana predavanja otvara ključne teme o ljudskim potencijalima i novim modelima rada. Finance.Weekend, koji je debitovao prošle godine, ove godine se prvi put odvaja kao samostalan festival i traje oba dana festivala. Investment.Weekend i Energy.Weekend po prvi put ulaze u program i biće održani u petak, dok se u subotu vraća AI.Weekend, drugo izdanje posvećeno veštačkoj inteligenciji.

Posetioce Weekenda.18 očekuje niz predavanja i diskusija, od globalnih do lokalnih tema. Dino Burbidge, osnivač i direktor kreativno-inovacionog savetovanja Dinova, otkriće tajne najmaštovitijih i najefektnijih svetskih kampanja. Jochen Tueting, Managing Director Chery Europe, zajedno sa Ivicom Bakotom, autorom knjige “The Great Return – Development of Modern Chinese Foreign Policy Thought”, i Qi Qianjinom, ambasadorom Kine u Hrvatskoj, razgovaraće o razumevanju savremene Kine i njenoj ulozi na globalnoj sceni.

Na Weekendu.18 biće reči i o temama koje povezuju sport i menadžment. Adrian Ježina, predsednik Uprave Telemacha, Pete Radovich, potpredsednik produkcije i viši kreativni direktor CBS Sportsa, i Damjan Rudež, direktor Sunset Sports Festivala, razgovaraće o tome može li sportsko iskustvo biti temelj za razvoj menadžerskih veština. O ulozi brendiranja u sportu govoriće i olimpijska vicešampionka Ivana Anđušić Maksimović, sportska direktorka Olimpijskog komiteta Srbije i bivša košarkašica Sonja Vasić, kao i Gordana Dulić, marketing menadžerka Skechers CEE.

Foto: Weekend.18

Posebno će biti predstavljen Moneterra – Muzej novca Hrvatske narodne banke, sa Petrom Šparicom, muzejskom pedagoškinjom, i Josipom Bradarićem, interpretatorom, koji će na panelu govoriti o finansijskoj pismenosti. O autentičnosti hrvatskog turizma, pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice, raspravljaće Martina Srnec, direktorka sektora za marketing i komunikacije HTZ-a, Andrea Buča, autorka i rediteljka dokumentarnih serijala na HRT-u, i Mark Thomas, novinar, urednik i medijski konsultant.

Pored bogatog dnevnog programa, Weekend.18 tradicionalno donosi i večernje provode po kojima je festival postao jedinstven. Prvi party biće održan već u četvrtak uveče, a od petka do subote Rovinj će živeti u ritmu nastupa poznatih izvođača i DJ-eva na više bina, uz posebne rođendanske programe kojima će se obeležiti 18 godina festivala.

U četvrtak sve počinje funk-soul zagrevanjem uz legendu Tihomira Pop Asanovića i prijatelje, a za rođendansku atmosferu brine DJ Stanko Bondža. Petak donosi tri bine i tri muzička doživljaja – DJ Uroš, zatim veliki spektakl Jax Jonesa “Welcome to the O-Universe” uz DJ-a Jaya Zimmermanna. Subota je u znaku 90-ih, veče otvaraju The Swingersi, a potom sledi “Oops!... we did the 90’s party” sa Tajči, Mineom, Vlatkom Pokos, Ivanom Banfić i Ilanom Kabiljom, dok Bondža i ovaj put zatvara plesni podijum.

Foto: Weekend.18

Za lakše snalaženje i planiranje programa dostupna je My.Weekend aplikacija, a važno je naglasiti da je festival bezgotovinski i da se plaćanje vrši isključivo digitalno. Uz Mastercard i Aircash moguće je ostvariti popuste i dodatne pogodnosti.

Weekend.18 – sve industrije, svi trendovi i svi ljudi na jednom mestu. Vidimo se u Rovinju!