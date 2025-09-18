Dok je svet u haosu, zlato Vas drži u ravnoteži! Nove tenzije donose šansu za velike profite!
Ubistvo Čarlija Kirka, najnovije akcije Izraela u Gazi, povećavanje tenzija u Ukrajini, kao i veliki neredi u
Nepalu ponovo su obične posmatrače ali i same aktere ostavili u neizvesnosti šta će se dešavati u
budućnosti. Čitav svet je, može se slobodno reći, uveliko u haosu za koji ne postoje indicije da će brzo
prestati. Ovakva krizna vremena ostavljaju posledice po čitavo društvo, a pojedinim grupama ljudi, više
od ostalih, ovakva dešavanja veoma su bitna. Jedna od tih grupa su i učesnici na tržištu za koje je u
poslednje vreme svaki dan neizvestan I oni nemaju nimalo lak zadatak da isprate svakodnevna globalna
dešavanja koja utiču na njihov portfolio. Najnovije geopolitičke napetosti I nemiri, jednu stvar opet su
istakli u prvi plan – zlato! Poznata je stvar da što su veće globane tenzije, to je cena zlata veća, a
posmatrajući situaciju iz današnje perspektive, zlatu se smeše rekordne brojke!
U odnosu na prethodnih šest meseci cena zlata je porasla za čak skoro 23%! U poređenju sa prethodnim
mesecom, takođe je zabeležen veliki rast od skoro 11%, što potvrđuje konstantnost rasta ovog
plemenitog metala. Ovi podaci potvrđuju da je zlato bilo jedini sigurni izbor godinama unazad šta god da
se dešavalo. Ipak, poslednjih meseci, a posebno dana, geopolitičke tenzije I nemiri u većini delova sveta
mogli bi da donesu rast koji skoro nije bio viđen. Stvari u svetu se odvijaju tolikom brzinom da je
nemoguće na tržištu ispratiti sve promene koje su sve češće. Međutim, u jednu stvar možemo biti
stoprocentno sigurni – zlato je još jednom prvi I pravi izbor na tržištu! U danima koji dolaze možete sa
sigurnošću očekivati veliki skok cene ovog plemenitog metala, na šta aludiraju I mnogi ekonomski
analitičari. Pogledajte trenutnu cenu zlata i pratite kretanja na tržištu.
I za naše građane ovo je posebno značajno, jer ulaganje u zlato nudi stabilnost i zaštitu od inflacije i pada
vrednosti dinara. Sve veći broj domaćih investitora već kupuje zlato, bilo kroz zlatne poluge, dukate, ili
čak investicione fondove vezane za zlato. U vremenu kada štednja u bankama donosi minimalan prinos,
zlato se nameće kao najsigurnija opcija za očuvanje vrednosti vašeg novca. Tako vidimo da svetska
dešavanja, osim politički, I na druge načine itekako utiču na građane Srbije. Iako na političke
konsekvence običan stanovnik naše zemlje ne može mnogo da utiče, postoje stvari gde svaka individua
drži ključ rešenja u sopstvenim rukama. Oni najspremniji I najbrži već su reagovali na novonastale
okolnosti I uložili svoj kapital u zlato, koje nastavlja da raste. Naučite kako da trgujete potpuno
besplatno.
Kako za one iskusne, tako I za one koji bi prvi put da uđu na tržište, zlato je (posebno ovih dana)
najpametnijji I najsigurniji izbor. Iako važi za najprimamljiviji izbor na dugoročnom nivou, zlato bi ovog
puta moglo da donese veliki profit I na kratki rok, s obzirom na tenzije koje se svakodnevno povećavaju,
jer tako raste I njegova vrednost. Stoga, ne čekajte da prilike prođu pored vas – sada je pravi trenutak da
se pozicionirate na tržištu zlata! Pravovremenim ulaganjem možete zaštititi svoj kapital ali i ostvariti
značajnu dobit za kratak period u ovim nesigurnim vremenima. Otvorite beplatan demo račun I
započnite trgovanje.
Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom
Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.