Slušaj vest

Ubistvo Čarlija Kirka, najnovije akcije Izraela u Gazi, povećavanje tenzija u Ukrajini, kao i veliki neredi u

Nepalu ponovo su obične posmatrače ali i same aktere ostavili u neizvesnosti šta će se dešavati u

budućnosti. Čitav svet je, može se slobodno reći, uveliko u haosu za koji ne postoje indicije da će brzo

prestati. Ovakva krizna vremena ostavljaju posledice po čitavo društvo, a pojedinim grupama ljudi, više

od ostalih, ovakva dešavanja veoma su bitna. Jedna od tih grupa su i učesnici na tržištu za koje je u

poslednje vreme svaki dan neizvestan I oni nemaju nimalo lak zadatak da isprate svakodnevna globalna

dešavanja koja utiču na njihov portfolio. Najnovije geopolitičke napetosti I nemiri, jednu stvar opet su

istakli u prvi plan – zlato! Poznata je stvar da što su veće globane tenzije, to je cena zlata veća, a

posmatrajući situaciju iz današnje perspektive, zlatu se smeše rekordne brojke!

U odnosu na prethodnih šest meseci cena zlata je porasla za čak skoro 23%! U poređenju sa prethodnim

mesecom, takođe je zabeležen veliki rast od skoro 11%, što potvrđuje konstantnost rasta ovog

plemenitog metala. Ovi podaci potvrđuju da je zlato bilo jedini sigurni izbor godinama unazad šta god da

se dešavalo. Ipak, poslednjih meseci, a posebno dana, geopolitičke tenzije I nemiri u većini delova sveta

mogli bi da donesu rast koji skoro nije bio viđen. Stvari u svetu se odvijaju tolikom brzinom da je

nemoguće na tržištu ispratiti sve promene koje su sve češće. Međutim, u jednu stvar možemo biti

stoprocentno sigurni – zlato je još jednom prvi I pravi izbor na tržištu! U danima koji dolaze možete sa

sigurnošću očekivati veliki skok cene ovog plemenitog metala, na šta aludiraju I mnogi ekonomski

analitičari. Pogledajte trenutnu cenu zlata i pratite kretanja na tržištu.

Foto: Shutterstock

I za naše građane ovo je posebno značajno, jer ulaganje u zlato nudi stabilnost i zaštitu od inflacije i pada

vrednosti dinara. Sve veći broj domaćih investitora već kupuje zlato, bilo kroz zlatne poluge, dukate, ili

čak investicione fondove vezane za zlato. U vremenu kada štednja u bankama donosi minimalan prinos,

zlato se nameće kao najsigurnija opcija za očuvanje vrednosti vašeg novca. Tako vidimo da svetska

dešavanja, osim politički, I na druge načine itekako utiču na građane Srbije. Iako na političke

konsekvence običan stanovnik naše zemlje ne može mnogo da utiče, postoje stvari gde svaka individua

drži ključ rešenja u sopstvenim rukama. Oni najspremniji I najbrži već su reagovali na novonastale

okolnosti I uložili svoj kapital u zlato, koje nastavlja da raste. Naučite kako da trgujete potpuno

besplatno.

Kako za one iskusne, tako I za one koji bi prvi put da uđu na tržište, zlato je (posebno ovih dana)

najpametnijji I najsigurniji izbor. Iako važi za najprimamljiviji izbor na dugoročnom nivou, zlato bi ovog

puta moglo da donese veliki profit I na kratki rok, s obzirom na tenzije koje se svakodnevno povećavaju,

jer tako raste I njegova vrednost. Stoga, ne čekajte da prilike prođu pored vas – sada je pravi trenutak da

se pozicionirate na tržištu zlata! Pravovremenim ulaganjem možete zaštititi svoj kapital ali i ostvariti

značajnu dobit za kratak period u ovim nesigurnim vremenima. Otvorite beplatan demo račun I

započnite trgovanje.