ProCredit banka pokrenula je prvi NetZero kalkulator, inovativni digitalni alat koji malim i srednjim preduzećima (MSP) omogućava da na jednostavan način izmere svoj karbonski otisak, razumeju gde nastaju njihove emisije, kao i da planiraju konkretne korake ka smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte.

NetZero kalkulator prvi je digitalni proizvod ovakvog tipa na domaćem tržištu i deo je šire strategije ProCredit Banke da podrži privredu u tranziciji ka održivom poslovanju.

„Održivost više nije samo opcija, već preduslov za dugoročni uspeh svake kompanije. ProCredit NetZero kalkulator razvijen je sa idejom da malim i srednjim preduzećima omogućimo da bolje razumeju svoj uticaj na životnu sredinu i da im pružimo konkretan alat za donošenje odgovornih poslovnih odluka. Uveren sam da će ovaj projekat doprineti ne samo konkurentnosti naših klijenata, već i jačanju održive ekonomije u Srbiji,“ izjavio je Igor Anić, predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke.

Pored preciznog izračunavanja emisija CO₂, kalkulator preduzećima daje preporuke za smanjenje potrošnje energije, optimizaciju resursa i prelazak na čistije izvore energije, što je od posebnog značaja u svetlu sve strožijih ESG standarda i regulativa u oblati zaštite životne sredine, kako u Srbiji, tako i na međunarodnom tržištu.

„Mala i srednja preduzeća predstavljaju stub naše privrede, a istovremeno se nalaze pred velikim izazovom da svoje poslovanje učine održivim. ProCredit NetZero kalkulator je praktičan korak koji im pomaže da se upoznaju sa konceptom ugljeničnog otiska i naprave prve, merljive korake ka smanjenju emisija. Kao banka koja se primarno fokusira na MSP, želimo da im budemo partner i u ovom procesu,“ naglasio je Ivan Smiljković, član Izvršnog odbora ProCredit banke.

NetZero kalkulator razvila je ProCredit Grupa u saradnji sa eksternim ekspertima, koji je prilagođen poslovnim potrebama MSP u regionu.

„Kalkulator je osmišljen tako da preduzeća mogu samostalno, unosom podataka o potrošnji električne energije, goriva, transportu, pa i sirovina, da izračunaju svoje direktne i indirektne emisije ugljen dioksida. Nakon toga, dobijaju jasan pregled emisija po sektorima, što im omogućava da identifikuju ključne oblasti za smanjenje emisija i optimizaciju troškova. Važno je naglasiti da je kalkulator besplatan i da predstavlja prvi korak ka održivom poslovanju koje donosi uštede“, izjavila je Marina Mijić, šef Odeljenja za održiv razvoj.

NetZero kalkulator dostupan je na sajtu ProCredit banke, a mogu da ga koriste kako klijenti banke, tako i MSP zainteresovana da izračunaju svoj karbonski otisak.

O ProCredit Bank Srbija:

ProCredit banka je nemačka, razvojno orijentisana banka za Istočnu i Jugoistočnu Evropu, posvećena podršci mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i fizičkim licima, s ciljem podsticanja ekonomskog rasta i održivog razvoja.

Do danas, ProCredit banka je investirala preko 5,7 milijardi evra u Srbiji, od čega preko 85% čine plasmani malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. Istovremeno, kao podrška ekonomskom rastu i održivom razvoju, banka poseban značaj pridaje odgovornom bankarstvu, promovisanju ulaganja u projekte iz oblasti energetske efikasnosti i razvijanju kulture štednje među svojim klijentima.