Dogecoin (DOGE) upravo je dobio ogroman podsticaj nakon što je kompanija povezana sa predsednikom SAD Donaldom Trampom navodno uložila 50 miliona dolara u ono što bi mogla biti najveća DOGE rudarska operacija do sada.

Ali evo u čemu je stvar: možda je Tramp uložio sve u pogrešnu kriptovalutu. Jedini token koji zapravo oličava „all in“ duh je Maxi Doge (MAXI).

Naravno, predsednikov izbor nije loš jer ide sa originalom (OG), ali današnji „degenerici“ (degens) znaju gde se krije pravi alfa. Sa planiranim lansiranjem na 1.000x leverage i ratnom kasom podeljenom između marketinga i Maxi fonda, Maxi Doge pokazuje kako pravo ulaganje do kraja zaista izgleda.

To je potez koji bi čak mogao naterati Barona Trampa da šapne ocu: „Možda si se kladio na pogrešnog psa.“

A za razliku od Trampa, vi dobijate upozorenje na vreme. Ostalo je samo 15 sati da zgrabite MAXI pre nego što se trenutna runda završi i cena tokena poraste. Trenutno je cena 0,000254 dolara, ali to neće biti slučaj kada krene sledeća faza.

Trampova investicija od 50 miliona u Dogecoin promašuje pravu „all-in“ meme kriptovalutu

Thumzup, kompanija povezana sa Trampom, u kojoj je predsednik jedan od najvećih pojedinačnih akcionara sa nekoliko miliona dolara vrednih akcija, udvostručila je svoje ulaganje u kripto sa akvizicijom Dogehash-a vrednom 50 miliona dolara.

Akcionari Dogehash-a dobiće 30,7 miliona Thumzup akcija, a kombinovana kompanija će se rebrendirati u Dogehash Technologies Holdings, Inc., koja će se trgovati na Nasdaqu pod oznakom XDOG.

Ovaj potez se savršeno uklapa u ono što sada izgleda kao rastuće kripto carstvo Trampove porodice.

U utorak, Trump Media & Technology Group objavila je kripto posao vredan 6,4 milijarde dolara sa CRO tokenom u saradnji sa Crypto.com i Yorkville Acquisition Corp. – što jasno pokazuje da porodica ne eksperimentiše, već ulazi punom snagom u digitalnu imovinu.

Dodajte tome činjenicu da su ranije ove godine i predsednik i prva dama lansirali svoje meme kriptovalute – sa Official Trump (TRUMP) tokenom koji se još uvek drži u top 10 – i slika postaje jasna: prva porodica se ne plaši „degen“ poteza.

Posmatrano iz tog ugla, Thumzup-ova Dogehash investicija izgleda kao „meme kriptovaluta power play“, potez koji bi učinio ponosnim i rane DOGE kitove i samog Ilona Maska.

Ali istina je da Dogecoin više nije onaj divlji „rocket ride“ kao nekad. Sa gotovo 33 milijarde dolara tržišne kapitalizacije, on se više ne kreće kao u danima kada je Musk mogao da se pojavi u „Saturday Night Live“ i pošalje ga u nebesa.

E tu je kvaka: kupovina DOGE danas nije lansiranje, već pre ISS visina – već ste u orbiti, plutate i čekate da se nešto desi.

„Degensi“ koji traže sledeći pravi „moonshot“ znaju da je lansirna rampa ponovo na Zemlji. A meme kriptovaluta koja nosi sirovu, „all in“ energiju, onu „lice-u-kofu-ledu-u-3-u-jutro“ vibru?

To više nije DOGE – to je Maxi Doge.

Maxi Doge diže tegove i pravi keš istovremeno

Maxi Doge drži teg u jednoj šapi i DEX aplikaciju u drugoj, diže gvožđe i prati grafikone u isto vreme. To je pravo značenje „all in“. Jer kakva je korist od mišića ako ti i novčanik ne flexa?

Mišići su toliko naduvani da biste pomislili da je Maxi na steroidima, ali ovaj pas od 110 kilograma trči isključivo na „degen gorivo“ sa jednom misijom: pumpaj u oba pravca. Telo i keš.

Zato Maxi Doge priprema prvi ikada 1.000x leverage trade u kriptu. Uradite matematiku – ako se uloži 50 miliona i uspe, to je bogatstvo od 50 milijardi dolara.

Zaboravite tiho šaputanje – Baronu bi verovatno rekao porodici direktno da je Maxi Doge način na koji se degeneriše predsednički.

I Maxi bi ga podržao. Napumpan motivacionim govorima, Maxi Doge funkcioniše na veri – svako ko uloži u njega dobija punu snagu zauzvrat. Zato se sve prikupljeno uliva direktno u izloženost: 40% za marketing, a 25% za Maxi fond, građen za maksimalnu pump dinamiku.

Ukratko: svaki brat koji stane uz Maxija, Maxi staje uz njega. To je „all in“ pakt i sada su svi deo čopora. Ko zajedno diže, zajedno pumpa – i svi zajedno pobeđuju.

Influenseri vide 100x potencijal u Maxi Doge-u

Evo zašto Maxi Doge možda već pogađa pravu žicu: braća počinju da obraćaju pažnju.

Nekoliko kripto influensera ga naziva „100x draguljem“ – uključujući Crypto Tech Gaming (88.500 pretplatnika na YouTube-u), Apex Syndicate (34.000 pretplatnika) i The Crypto Mark (17.000 pretplatnika).

Čak i ozbiljni kripto edukativni sajt 99Bitcoins, sa više od 723.000 pratilaca, vidi isti potencijal.

Razlog? Svi prepoznaju meme kriptovalutu koja radi od prvog dana, usmerava sredstva iz pretprodaje u ono što zaista ima smisla – povećava izloženost i gradi dinamiku koja vodi ka jednom cilju: P-U-M-P.

Ako ste jedan od braće spremnih da jaše sa MAXI, sat otkucava. Imate samo 15 sati pre nego što se završi trenutna runda i cena tokena poraste. Sa zamahom koji gura ka 16 miliona dolara cilju, čekanje znači skuplju kupovinu.

Preteknite Trampovu porodicu kupovinom meme kriptovalute koja ide do kraja

Da se pridružite pretprodaji, posetite sajt Maxi Doge Token i povežite novčanik po izboru, kao što je Best Wallet (BEST) – jedan od najboljih kripto novčanika u industriji.

Možete zameniti ETH, BNB, USDT ili USDC, ili platiti direktno karticom.

Best Wallet je dostupan na Google Play i Apple App Store.

Novo kupljeni MAXI tokeni mogu donositi pasivan prihod putem staking-a u Maxi Doge staking protokolu, uz 190% dinamični APY.

Pridružite se zajednici i saznajte o čemu svi pričaju na Maxi Doge X i Telegram nalozima.