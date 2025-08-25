Slušaj vest

Nedavno smo prisustvovali bilateralnim sastancima predsednika Amerike Trampa sa predsednicima dveju zaraćenih strana, Rusije i Ukrajine. Oba sastanka, jedan sa Putinom, drugi sa Zelenskim, doveli su do toga da smo sve bliži prvom susretu ova dva predsednika od početka rata uz posredovanje Donalda Trampa. Ovaj trilateralni sastanak biće istorijski i doneće velike promene kako na političkom tako i na ekonomskom planu. Sa jedne strane svet čeka i nada se da će eventualni mir sprečiti dalje krvoproliće, a a sa druge strane ljudi posmatraju i kakve će posledice ovaj sastanak imati po osnovni energent – sirovu naftu! Investitori su već napravili dosta poteza a oni najbrži već su profitirali od same najave ovog sastanka.

Mogući sastanak između predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog već je podigao buru na svetskim tržištima. Sama najava takvog događaja bila je dovoljna da cena sirove nafte krene naviše, a poslednji rezultati to i pokazuju. Poslednjih nedelja cena sirove nafte je bila u stalnom padu, ali je nakon odvojenih sastanaka Trampa sa dvojicom predsednika, kao i najave sastanka sve trojice cena počela opet polako da raste. Iako je poslednjih nedelja zbog prevelike ponude u odnosu na potražnju, cena sirove nafte pala čak za oko 7%, poslednjih dana ona ponovo doživljava rast. Tako su oni koji su pre sastanka uložili u trgovanje ovim energentom sada već uveliko na dobitku. Ipak, za sada taj dobitak nije preveliki, a dosadašnji rezultati ostavljaju prostora za profit i onima koji su još neodlučni. Pogledajte trenutnu cenu nafte.

Takođe, za investitore u Srbiji ovo je izuzetna prilika. Sirova nafta je globalni energent čija cena reaguje na svaku političku i ekonomsku vest, što je čini idealnim instrumentom za trgovinu. Pri tom, svetska tržišta su otvorena i dostupna i kod nas – uz online platforme i brokerske kuće, domaći investitori mogu lako i brzo da se uključe u trgovinu ovim resursom i ostvare profit. Dok većina ljudi posmatra događaje sa strane, oni najodlučniji koriste volatilnost cena sirove nafte u nestabilnim geopolitičkim okolnostima i pretvaraju svaku oscilaciju cene u profit. Srbija, kao zemlja koja zavisi od uvoza energenata, posebno ima interes da prati kretanje cene sirove nafte, a upravo sada postoji šansa da se na vremenu i znanju ostvari zarada. Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

Predstojeći sastanak Putina, Zelenskog i Trampa mogao bi da promeni tok rata, ali i da snažno utiče na svetsku ekonomiju. Tržište nafte već reaguje, a to znači da će svaki sledeći signal, bilo pozitivan ili negativan, odmah izazvati oscilaciju cene. Oni koji prepoznaju trenutak i ulože sada, imaju priliku da budu među pobednicima. Mnogi se pitaju zašto baš sirova nafta? Zato što reaguje brže i jače od većine drugih finansijskih instrumenata. Bilo da ste optimista ili skeptik, “crno zlato” nudi likvidnost, dinamiku i priliku da zaradite na samoj neizvesnosti. Ona je oduvek bila „barometar“ globalnih dešavanja – i zato je upravo sada pravi trenutak da iskoristite priliku i investirate u ovaj energent. U vremenu kada političke odluke preko noći pomeraju tržišta, oni koji hrabro prate cenu sirove nafte – često su i prvi koji beleže dobitke. Otvorite besplatan demo račun i započnite svoju trgovačku avanturu.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.