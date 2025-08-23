Slušaj vest

Za samo 24 sata, Wall Street Pepe (WEPE) je spalio preko 500 miliona tokena na Ethereumu (ETH) povodom svog zvaničnog debija na Solani.

Ovo spaljivanje je ugrađeno u WEPE-ov mehanizam sa dve mreže, osmišljen da postepeno prebaci zalihu i prisustvo na glavni centar za meme kriptovalute.

Svaka SOL WEPE alokacija uparena je sa ETH WEPE spaljivanjem, čime se zateže ponuda i priprema teren za žablji debi na Solani.

Spaljivanje od 500.000.000 tokena je žestok start i stiže u pravom trenutku. Ova tranzicija na Solanu cementira WEPE-ovo mesto u centru meme kriptovaluta, a takođe otvara put lakšim NFT integracijama u budućnosti.

Za sada, zajednica dobija svoj prvi ukus sa NFT kolekcijom besplatnog mintovanja 22. avgusta na Ethereumu, a kolekciju je dizajnirala sama WEPE Armija.

Vernoj filozofiji projekta, migracija oslikava WEPE-ov etos: izgrađeno od strane ljudi, za ljude. NFT-ove je tražila zajednica, a sada i sama selidba između lanaca pokazuje ko zaista vodi brod.

Ukratko – Armija je potpuno u kontroli – što se odražava i u rast od 40,94% u protekla 24 sata.

Jedan veliki vlasnik koji je masovno prodao u utorak već se u sredu vratio kupovini – potez koji dovoljno govori sam za sebe.

Zašto Wall Street Pepe spaljuje WEPE tokene?

WEPE-ov prelazak na Solanu dolazi sa ugrađenim balansom gde se hard cap od 200 milijardi WEPE tokena nikada ne menja.

Ovaj balans – spaljivanja tokena – osigurava da ETH vlasnici ne budu razvodnjeni. Naprotiv, koncentracija vrednosti raste unutar fiksne ponude jer, kao što je rečeno, svaki novi mint na Solani se kompenzuje trajnim spaljivanjem na Ethereumu.

Od lansiranja u utorak, više od 500 miliona WEPE je već kupljeno i spaljeno na Ethereumu – što je jasan signal da potražnja za Solana WEPE izaziva realno uništavanje ponude na ETH-u.

Tokom trenutne faze ranog pristupa, kupovine sa ETH automatski aktiviraju real-time buy-and-burn WEPE tokena na Ethereumu. Kupovine izvršene sa SOL, USDC ili karticom uparuju se sa planiranim spaljivanjima tokom Token Generation Event-a (TGE), kada se ekvivalentna količina SOL WEPE mintuje i airdrop-uje.

Ovo osigurava da peg između ETH WEPE i SOL WEPE ostane netaknut. Pošto centralizovane berze listaju WEPE pod jednim ticker-om, svaki kratkoročni cenovni jaz između lanaca brzo izravnavaju trejderi putem arbitraže.

Posle TGE-a, isti mehanizam se nastavlja: svaka SOL alokacija uvek će biti neutralisana uživo spaljivanjem ETH WEPE. Rezultat je sistem fiksne ponude koji čuva vrednost za vlasnike, dok se postepeno više likvidnosti i korisnosti premešta na Solanu.

NFT-ovi – ili još bolje, Nonfungible Toads – uskoro takođe na Solani?

Kao što je pomenuto, prva NFT kolekcija žabe u odelu izlazi na Ethereumu, ostajući verna lancu na kome je WEPE rođen.

Dok ponuda tokena započinje migraciju na Solanu, NFT-ovi daju ETH vlasnicima još jedan način da predstavljaju brend, a da ne propuštaju kulturu.

Kolekcija od 5.000 besplatnih mintova raspodeljena je ovako:

1.000 mesta za Alpha Chat članove

1.500 mesta za QuestN učesnike

1.000 mesta za aktivacije zajednice

1.000 mesta za partnerstva i kolaboracije između zajednica

500 NFT-ova rezervisano za timsku riznicu i buduće nagrade (TBC)

Šta je drugačije? Ove NFT-ove osmislila je sama zajednica kao još jedan način da pokaže lojalnost WEPE-u. Svaki NFT otključava pristup Alpha Chat-u, unutrašnjim pogodnostima i ekskluzivnim događajima – dodatno zbližavajući armiju sa projektom.

Kolekcija se lansira ovog petka, i ako ste na whitelist-i, očekuje vas pravi free mint.

I dok ovaj drop živi na Ethereumu, tim je nagovestio da buduće NFT integracije – od gamifikovanih mehanika do token-gated alata – mogu naći pogodniji dom na Solani, zahvaljujući njenim bržim i jeftinijim transakcijama.

Kako obezbediti svoje SOL WEPE alokacije

WEPE (SOL) faza ranog pristupa je aktivna, sa alokacijama po ceni od 0,001$ po tokenu pre TGE-a. Ovo omogućava korisnicima da zaključe svoje Solana WEPE pre zvaničnog lansiranja.

Alokacije se mogu obezbediti korišćenjem ETH, SOL, USDT ili USDC preko omiljenog wallet-a – uključujući Best Wallet (BEST), koji se često rangira među najboljim kripto novčanicima na tržištu.

Podržane su i kartične uplate. Nakon TGE-a, ETH WEPE vlasnici će moći da zamene svoje tokene u odnosu 1:1 za Solana verziju, bez ikakvih troškova.