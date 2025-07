Magazin TIME ga je proglasio jednim od 100 najuticajnijih ljudi veka, a njegovo delovanje spaja savremenu medicinu, neuronauku i spiritualnu mudrost u pristup koji inspiriše milione širom sveta. Autor je više od 95 knjiga koje su prevedene na više od 40 jezika, uključujući bestselere kao što su "The Seven Spiritual Laws of Success" i "Super Brain". Njegova učenja danas primenjuju pojedinci, timovi i organizacije širom sveta – od vodećih tehnoloških kompanija do svetskih lidera i kreatora politika. Kroz svoj rad, Dr Čopra nudi konkretne alate za razvoj unutrašnje stabilnosti, jasnoće i svesnog prisustva – osobina koje su temelj istinskog i održivog liderstva.