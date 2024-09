Popularna kineska platforma za e-trgovinu Temu prisutna je na našem tržištu od maja. U samo nekoliko meseci, postala je jedna od najaktuelnijih tema. Temu je uspeo da prevaziđe nedostatke Aliexpress-a, nudeći korisnicima dostavu više poručenih artikala u istom paketu, kao i standardnu isporuku u roku od dve do tri nedelje, dok ekspresna isporuka traje pet do deset dana. Takođe, naručeni proizvodi mogu se vratiti u periodu od 90 dana, a ukoliko paket ne stigne na adresu do predviđenog datuma, kompanija nudi kupcu "kredit" u obliku određene svote novca. Pored toga, Temu je uložio značajna sredstva u marketing, te se čini da njihove reklame doslovno iskaču iz frižidera. Na osnovnu navedenog može se zaključiti da je Temu postao glavni konkurent popularnom Ali Express-u.