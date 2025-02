Slušaj vest

Ako imate manje od 15 godina radnog staža u gadnom ste problemu i ogromne su šanse da ostanete bez penzije. Jedan od uslova za odlazak u penziju je najmanje 15 godina radnog staža. Međutim, prema poslednjoj analizi Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, čak 150.000 građana Srbije starijih od 65 godina nema pravo na penziju, baš zbog tog uslova.

Bilo da nisu radili uopšte ili ih poslodavac nije prijavio, da li su poreze i doprinose uplaćivali 10 godina ili 6 meseci - pravo na penziju nemaju, a novac koji su kroz državne namete uplaćivali im se ne vraća. Dakle, 15 godina staža je uslov, a jedina mogućnost da građani sa nekoliko godina kraćim radnim vekom dobiju bilo kakvu penziju je da uplaćuju dobrovoljno penzijsko osiguranje.

Što se tiče uslova za penzionisanje, pored 15 godina staža, za muškarce je to i 65 godina života, a za žene 63 godine i 10 meseci. Takođe, bez obzira na pol, građani mogu da odu u penziju i kada dostignu 45 godina radnog staža, bez obzira na to koliko su stari.

Ko je radio makar i godinu dana manje od 15, ili radio neprijavljen, nema pravo na penziju. Ipak, postoji rešenje, ali samo za one ljude kojima do ispunjavanja ove donje granice fali do dve godine staža. Naime, oni koji su radili 13 ili 14 godina, mogu da zatraže pomoć države. To rešenje koje nudi Nacionalna služba za zapošljavanje.

Foto: Petar Aleksić

U praksi, to znači da građanin koji je radio 13 ili 14 godina, može da bude u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. U tom periodu on prima, svakog meseca, malu naknadu, a Nacionalna služba u tom periodu takođe uplaćuje poreze i doprinose. Nakon te dve godine, ili manje, zavisno od toga koliko građaninu fali do penzije, ostvaren je uslov - penzija je zagarantovana.

Postoje, međutim, specifični uslovi koji se moraju ispuniti kako bi uopšte mogli da se nađete u ovoj evidenciji. Jedan od tih uslova je da su doprinosi za slučaj nezaposlenosti bili uplaćivani 12 meseci neprekidno, ili 12 meseci sa prekidima, ali „unutar“ 18 meseci. Takođe, pažnja se obraća i na razlog odlaženja sa poslednjeg radnog mesta. Tako osoba u evidenciji može da se nađe ako je bio tehnološki višak, ako je firma u kojoj je radio prestala da postoji, ako mu je istekao ugovor na neodređeno, a poslodavac ga nije produžio i slično. Međutim, ako je zaposleni sam dao otkaz, gubi ovo pravo.

U svakom drugom slučaju, građani Srbije nemaju pravo na penziju, makar ona bila i minimalna. To znači da, ukoliko je neko bio zaposlen 5, 10 ili 12 godina, a za to vreme njegov poslodavac uredno plaćao poreze i doprinose – državu to ne zanima. Nijedan dinar od iznosa koji je uplaćen u PIO fond – ovaj zaposleni neće dobiti ukoliko nema dovoljno godina staža.