Porodica iz Srbije bori se da zaštiti imovinu starijeg člana od njegove druge žene

Nasledstvo je često tema komplikovanih situacija koje izazivaju nesuglasice, posebno kada se u priču naknadno uključe ljudi sumnjivih namera. S jednim takvim izazovom suočila se i porodica iz Srbije, koja na sve načine pokušava da zaštiti imovinu svog starijeg člana od njegove nove žene.

Svoju priču, punu dilema, podelio je na Reditu jedan momak iz Srbije, koji je otkrio da druga žena njegovog dede - sa nemačkom penzijom, pokušava na sve načine da osigura imovinu za sebe i svoju decu. Njene sumnjive poteze porodica je primetila pre nekoliko godina, a sada se bore da zaštite imovinu.

"Baba je preminula 2004. a deda se oženio možda dve-tri godine nakon toga. Dugo je radio u Nemačkoj i ima njihovu penziju. Dogovorio je brak sa tom ženom jer su oboje sami, pa eto da imaju nekog. On čovek vidi samo na jedno oko (oko 5%) i treba mu neko da ga čuva i pazi, brine o njegovom zdravlju i sprema hranu po želji. Ona nije htela da dođe da živi s njim u kući u kojoj živimo i roditelji, sestra i ja, te je deda rekao da ipak dođe i da će joj mesečno uplaćivati neki određen iznos (200-300 evra). To je trajalo možda godinu dana, ali su se na kraju preselili u drugo mesto i plaćali kiriju. Novac je nastavio da uplaćuje do možda 2020. godine kada smo tata i ja saznali za neke detalje.

Reddit Printscreen

Deda ovako ukapirao da nešto ne valja

Te godine su kupovali kuću u gradu i deda joj je predložio da i ona učestvuje u kupovini uz pomoć tog novca koji joj je uplaćivao, na šta je ona odgovorila 'bolje ti to reši a ovo moje ćemo potrošiti za opremanje'. Došlo vreme opremanja, a ona i to vešto izbegla što je dedi probudilo sumnju. Uzeo je njenu štednu knjižicu kad ona nije bila u kući, odneo u kopirnicu i vratio je na mesto. Nakon toga zvao je tatu da mu on pročita šta se tu krije jer on ne vidi i saznali smo da je knjižica prazna. Sav novac je dala svojoj deci. Deda je tad shvatio da ga ona muze haha i želeo je da prepiše tu kuću tati kako ona ne bi mogla dati svojoj deci. Želeo bi da je pusti da živi u toj kući nakon njegove smrti, a nakon njene da kuća pripadne tati. Ona će preuzeti njegovu penziju i verovatno želeti da kuću ostavi svojima.

Da ne govorim da ne možemo sa njim popričati telefonom jer se uvek ona javlja i stavlja ga na spikerfon, ne možemo ostati sa njim nasamo već dugo vremena", napisao je momak pa dodao da su se njegov otac i deda posavetovali sa advokatom, koji im je predložio da deda napiše testament u prisustvu dva svedoka, ali da se brine da bi on mogao biti oboren.

Ipak, u komentarima je dobio odgovore koji se njegovoj porodici i njemu možda ipak nisu svideli.

"Ima pravo na nužni deo, mislim da je bolje ugovor o doživotnom izdržavanju da potpiše, ili da prebaci tati dok je živ. Ako su kupovali kuću u braku, ona treba da je upisana u katastru? Ili se odrekla kuće? Uglavnom ako ne rešite to ona ima pravo na polovinu svega ako deda prvi umre", "Ta kuća ne može proći bez nekog dela njoj, verovatno, i pomirite se sa tim. Gledala je dedu, i to je OK", "Biće to zanimljiv proces u budućnosti, vidim", "Ako brine o poluslepom čoveku decenijama, valjda je i logično da joj pripadne nešto posle njegove smrti?", pisali su oni.

Kurir.rs/Blic/Reddit