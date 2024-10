U Srbiji, gde je svaki peti stanovnik stariji od 65, gde je pomoć i nega neophodna svakoj desetoj ostareloj osobi, a trećini i podrška u kući, sve je veća potreba za gerontodomaćicama i negovateljicama. Stručnjaci ovih profila odlaze iz zemlje sve više, jer u Nemačkoj, Italiji, Austriji i Sloveniji za mesec dana mogu da zarade od 2.500 do 3.000 evra , a kod nas tek nešto više od minimalne zarade , upozorava Nadežda Satarić iz Udruženja „Snaga prijateljstva – Amiti”. Zbog manjka stručnog kadra i velikih potreba, na snazi je trend zapošljavanja stranih negovateljica iz dalekih, nerazvijenijih zemalja.

– Veliki je problem što nemamo dovoljno negovateljskog kadra koji su potrebni i ustanovama za smeštaj u privatnim domovima za stare i privatno, za rad u kućama. Nemam ih, jer to ovde nije dovoljno cenjen i plaćen posao , pa se malo njih odlučuje to da radi. Cena rada je malo iznad minimalne cene rada. Te žene nemaju stalni posao, već rade po projektima zbog čega ne mogu da koriste sva prava iz radnog odnosa, na primer, ne mogu da podignu kredite. Slično je i u domovima, gde plate nisu ko zna kolike, pa čim mogu otvaraju bolovanja ili im je samo potrebno da uzmu sertifikat i potom odu u Nemačku, Austriju, Italiju, Sloveniju – navodi Satarićeva.

– Bila sam u prilici da pitam direktore domova da li ih angažuju. Kažu da im nije čak ni važno da li te radnice znaju srpski jezik, nego samo da li znaju da okupaju pacijente. To jeste prinudno rešenje, ali nije trajno, jer starijima treba i empatija, topla reč, a ne samo menjanje pelena – smatra Satarićeva.

On otkriva da se i u državnim domovima radi sa minimalnim brojem zaposlenih pa, da bi se obavio posao, mora da se pojača broj radnih sati u toku dana .

– Negde je to u skladu sa zakonom, tih dodatnih 30 odsto rada na radno vreme, a negde se tako radi i mnogo više, pa je na inspekcijskom nadzoru da to utvrdi, mada, od toga nema ništa – ističe on.