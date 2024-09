Početak nove školske godine je period kada Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća srednjoškolce koji su korisnici porodične penzije a imaju 15 i više godina, da najkasnije do 20. septembra dostave ovom fondu potvrde o školovanju kako im ne bi bila privremeno obustavljena isplata prinadležnosti. Učenici srednjih škola imaju pravo na porodičnu penziju do završetka školovanja, a najkasnije do 20. godine života. Ovo pravo mogu koristiti i kasnije ukoliko upišu i pohađaju visokoškolske ustanove, a najkasnije do 26. godine života.