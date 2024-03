KADA JE IDEALNO VREME ZA PENZIONISANJE: Mnogi radnici u Srbiji i ne dočekaju penziju, evo kad je najbolje vreme da napustite posao

Starosna granica za odlazak u penziju večita je tema među zaposlenima u Srbiji. Neki smatraju da je kasno da se u nju ode sa 65 godina, kad je reč o muškarcima, i sa 63 godine i osam meseci kad se radi o ženama, dok drugi navode da je to idealno vreme.

Slična situacija je i sa stručnjacima čija su mišljenja, takođe, podeljena, a svoje argumente su izneli za portal Mondo.

Ekipa portala Mondo pitala je ranije Beograđane koje je idealno vreme za odlazak u penziju. Odgovori su bili različiti. S obzirom na to da je starosna granica za odlazak u penziju tema koja se tiče brojnih aspekata života, razgovarali smo sa ekonomistom, psiholozima, predstavnikom udruženja radnika i lekarom.

foto: Nenad Kostić

Ekonomista i urednik publikacije Strate Saša Đogović naveo je da se starosni vek ljudi produžava i da bi penzioni sistem mogao da opstane, mora da se pomera granica kad se odlazi u penziju.

- I evropske zemlje pomeraju granicu odlaska u penziju. To je prošle godine uradila i Francuska i tad su izbili nemiri. Njima se starosna granica pomerila sa 62 na 64 godine, a kod nas je 65 za muškarce i 63 i osam meseci za žene. Medicina je napredovala i ljudi duže žive i to mora ekonomski da se isprati kako bi sistem bio održiv - objasnio je ekonomista.

foto: Nenad Kostić

Psiholog u penziji Aleksandra Janković je istakla da je idealno vreme za odlazak u penziju individualno pitanje. Napomenula je da postoje radoholičari kojima kraj radnog veka jako teško pada.

Objasnila je da takve osobe treba da se pripremaju nekoliko godina za odlazak u penziju kako bi shvatili da taj perioda života nije kraj, već da može da bude zlatno doba.

-Takođe, postoje i oni koji žele da odu mnogo ranije i to mogu da izvedu, jer postoje brojne mogućnosti, ali moraju da budu svesni da im primanja neće biti onolika kolika bi bila da su ispunili pun uslov. Nedostatak novca može da ih navede da se loše osećaju. Moj zaključak je da je 65 godina optimalno vreme za odlazak u penziju za veći broj ljudi - zaključila je za Mondo Aleksandra Janković.

Klinički psiholog Spomena Milačić, takođe, navodi da je vreme kad ljudi treba da odu u penziju individualno pitanje.

- Neka hronološka pravilnost, u vezi sa tim pitanjem, ne postoji - kazala je.

Na pitanje da li je kasno da se zaposleni penzionišu sa 65 godina odgovorila je da to zavisi od osobe o kojoj se govori.

- Ukoliko govorite o osobi koja je zdrava, koja živi u zemlji bez jakih potresa, ličnih i društvenih, to je neko optimalno vreme. Bojim se da je veliki broj ljudi u Srbiji naprosto istrošen i ranije, mentalno i fizički, tako da 65 godina za Švajcarca zaista nije isto kao i 65 godina za Srbina. Isto kao što 55 godina za ženu koja živi u Finskoj nije isto što i za Srpkinju. Prosto, mi kulturološke razlike, ne samo za ovo, previđamo i samo prekopiramo modele, a možda je vreme da prihvatimo te kulturološke razlike - istakla je sagovornica.

foto: Shutterstock

Goran Pećanac iz Sindikata radnika Srbije naveo je da zaposleni u Srbiji treba ranije da odlaze u penziju i da su razlozi za to: loši uslovi rada, veliki broj profesionalnih oboljenja, loša zdravstvena zaštita, kraći životni vek u odnosu na ljude u većini zemalja Evrope.

- U Srbiji se i dalje radnicima isplaćuju zarade bez uplate doprinosa, što dovodi do toga da zaposleni imaju manju osnovu za penziju. Pored navedenog, postoje i mnoge druge činjenice poput te da je Srbija, pored Crne Gore, jedina zemlja u Evropi koja je bombardovana 1999. godine. To je dovelo do uništenja životne sredine, koristio se i osiromašeni uranijum. Sve je uticalo na to da se smanji životni vek naših radnika i mnogi, nažalost, penziju ni ne dočekaju - objasnio je Goran Pećanac.

foto: Beta/Dragan Gojić

Specijalista medicine rada Saša Čaprić, takođe, navodi da je pitanje odlaska u penziju individualno, ali i da zavisi od vrste posla koji se obavlja.

- Generalno gledano, po mom mišljenju, optimalno vreme za odlazak u penziju bilo bi 60 godina. Zdravstveno stanje radno angažovanog stanovništva je poslednjih nekoliko godina znatno narušeno. Radnici su preopterećeni, podižu se norme, a ne menjaju se uslovi rada, odnosno ne poboljšavaju se. Starosna granica za odlazak u penziju kod nas se usklađuje sa zakonima Evropske unije, ali tamo i ovde nisu isti uslovi rada - zaključuje sagovornik.

