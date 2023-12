NOVA PRAVILA ZA PENZIONISANJE OD 1. JANUARA: Žene će morati da RADE DUŽE, međutim još postoji način da se NOVI PROPIS IZBEGNE

Od 1. januara 2024. godine stupaju na snagu nova pravila za penzionisanje gde će žene morati da rade dva meseca duže nego ove godine što znači da će u penziju najranije moći da odu sa 63 godine i osam meseci života.

Muškarci sa, druge strane, i dalje moraju da rade duže, pa oni najranije mogu da odu u penziju sa 65 godina. Međutim, granica za penzionisanje biće izjednačena, odnosno za žene povećana, a uvećavaće se svake godine sve do 2032, kada će i muškarci i žene moći da prestanu da rade sa 65 godina.

Naime, Zakon o penzijskom i invalidskom osigurnju izmenjen je još 2014. i otada se uslovi po kojima žene mogu da se penzionišu menjaju svake godine.

Već od sledeće godine, žene će raditi dva meseca duže, odnosno 65 godina i osam meseci.

foto: Shutterstock

I za prevremenu penziju mora duže da se radi

Pored starosne penzije, menjaju se uslovi i za odlazak u prevremenu penziju. Radni staž ostaje isti, 40 godina, ali se pomera starosna granica – umesto 59 i po godina, žena mora da napuni 60 kako bi otišla u prevremenu penziju.

Naredne, 2024. godine, starosna granica za muškarce i žene će biti izjednačena, jer i muškarci u prevremenu penziju mogu sa 60 godina.

Da li nova pravila mogu da se zaobiđu?

Ipak, postoje dva načina da žene izbegnu duži rad.

One koje ispunjavaju uslove za penziju po aktuelnim pravilima, treba da podnesu zahtev za penzionisanje PIO fondu, u mestu prebivališta i to do kraja decembra. S obzirom na to da je 30. decembar subota, one žene koje ne budu stigle ranije, mogu to da urade onlajn, preko eŠaltera ili da pošalju preporučenom poštom.

foto: Shutterstock

U suprotnom, ako to ne učine, moraće da rade dva meseca duže.

Takođe, radni vek može da se skrati ukoliko građani ispunjavaju uslove za prevremenu penziju. Dakle, žena koja ima 60 godina može prevremeno da se penzioniše ako je radila 40 godina i ako joj je poslodavac sve vreme uplaćivao doprinose.

Međutim, svi oni koji planiraju da ranije odu u penziju, treba da znaju da će njihova primanja biti nešto manja. Naime, prema Zakonu o PIO, za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju, iznos koji će penzioner primati smanjuje se za 0,34 odsto, a u zbiru najviše 20,4 procenta.

Primera radi, ukoliko žena može da ode u penziju pre vremena, recimo tri godine ranije, dakle sa 60 godina i osam meseci, a pun iznos njenih primanja bio bi 50.000 dinara, ona će primati 43.880. Dakle, za svaki mesec primanja će biti umanjena za po 170 dinara, odnosno ukupno 6.120.

Od januara veće penzije

U januaru će biti povećane penzije. Obračun penzija vrši se uz pomoć francuske formule, još od 2020. godine. To je zapravo formula po kojoj se penzije usklađuju na osnovu dva faktora. U praksi, to znači da se penzija usklađuje 50 odsto u odnosu na inflaciju i 50 odsto u odnosu na rast zarada.

Najavljeno povećanje iznosiće 14,8 odsto.

(Kurir.rs)