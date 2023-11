DEKA KUPIO "MAGIČNU" PROSTIRKU, PA PREMINUO: Porodica u šoku: "Prodavac traži da mu se plati dug od 83.000 dinara odjednom"!

Nažalost mnogi penzioneri nasednu na priče veštih trgovaca, potpišu ugovor i kupe "magične" prostirke, dušeke i posteljine i to po ceni nekad i većoj od 100.000 dinara!

Kurir je i ranije pisao o sve većem broju žalbi starijih sugrađana udruženjima za zaštitu potrošača zbog prevara neregistrovanih prodavaca, koji traže metu za prodaju proizvoda od vrata do vrata ili telefonom.

Najstariji sugrađani su na meti dobro obučenih i veštih trgovaca, koji im uvaljuju razne proizvode po nerealnim cenama.

Jedan deka naseo je na priču ovih prodavaca, s njima potpisao ugovor, ali je nažalost preminuo i sada ti prodavci od njegove porodice traže da im uplate pare u celosti za prostirku sa magnetima ili u četiri rate.

foto: Printscreen Facebook

- Otac je uzeo neku prostirku sa magnetima na rate i preminuo je, sada prodavac traži da mu se isplati odjednom. Da li on ima pravo na to i da li da se obratim kod nekog advokata? Da li se takav dug otpisuje pošto sve to ide preko PIO fonda - upitao je jedan čovek u grupi "Pravna pomoć".

Kako je objasnio ostatak duga je 83.000 dinara.

- Moram ići da pogledam taj ugovor, znam samo da su kontaktirali majku i traže ili u četiri rate da platimo ili sve odjednom - naveo je on.

Neki korisnici su ga savetovali da dugove plate, dok je bilo i onih koji smatraju da bi trebalo da konsultuje advokata.

Kurir.rs