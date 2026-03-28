ESG u praksi - 25 godina odgovornog poslovanja
Park Milutin Milanković u Tiršovoj ulici pre dva dana postao je mesto gde se poslovni jubilej pretočio u konkretnu akciju, a projekat „Zasadi drvo“ postao je pokret koji povezuje. U okviru AHK Impact Day, koji organizuje Nemačko-srpska privredna komora, kompanije članice okupile su se oko zajedničkog cilja - sadnje sadnica i stvaranja zelenijeg okruženja za buduće generacije.
Ova inicijativa dolazi u godini kada Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) obeležava 25 godina uspešnog povezivanja nemačke i srpske privrede. Fokus je stavljen na budućnost - onu koja se gradi održivim odlukama.
Aleksander Markus, izvršni član Upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore, naveo je da AHK Srbija obeležava važan jubilej - 25 godina od osnivanja, momenat koji je vrhunac našeg dugoročnog doprinosa poslovnoj zajednici u Srbiji.
- ESG je jedan od ključnih stubova našeg delovanja, veoma važan za naše članice. AHK Impact Day upravo demonstrira kako strategiju preobraćamo u konkrentu akciju. Sadnja 50 sadnica je simboličan gest i doprinos lokalnoj zajednici i životnoj sredini. U tome je ključno partnerstvo naših kompanija članica, jer zajedno stvaramo jači uticaj. Ova sadnja šalje jaku poruku - održivost više nije opcija, već standard našeg vremena. Kao komora želimo da budemo pokretač pozitivnih promena i pouzdan partner kompanijama.
Karsten Majer-Vifhauzen, stalni zamenik ambasadorke i zamenik šefa političkog odeljenja ambasada Savezne Republike Nemačke u Srbiji, povodom jubileja je izjavio:
- Postoji izreka da svaki čovek tokom svog života treba da zasadi drvo. Zato sam počastvovan što ćemo imati priliku da ispunimo ovaj zadatak i zahvalan sam AHK Srbija jer su mi to omogućili. Sadnja drveća je predivan simbol dugoročnog rada Nemačko-srpske privredne komore, u okviru koje je 460 kompanija članica. Od osnivanja AHK Srbija 2001, obim trgovinske razmene između dve zemlje narastao je više od 100 puta.
Nemačko-srpska privredna komora izabrala je nove članove Upravnog odbora na godišnjoj skupštini 19. marta u Beogradu, uz rekordan odziv od 27 kandidata za šest mesta.
Za nove članove izabrani su Igor Anić (ProCredit Bank), Igor Kronja (Mind Group), Ljubica Tomić (TSG Advokati), Miloš Đukanović (Henkel Srbija), Nemanja Ćirić (GP Građevinar) i Pavle Anđelković (Rubiks Development).
Podsećamo, početkom 2026. za predsednika Upravnog odbora izabran je Filip Simović, generalni direktor kompanije M&M Militzer & Münch Srbija.
Snaga zajednice
Ruža Veljović, direktorka korporativnih poslova, komunikacija i marketinga WMG i članica UO WMG fondacije, podsetila je da je projekat „Zasadi drvo“ kompanija WMG pokrenula 2019. godine.
- Projekat „Zasadi drvo“ za nas u kompaniji WMG predstavlja deo šire strategije održivog razvoja i konkretan način da kao članica UN Globalnog dogovora doprinesemo zaštiti životne sredine. Verujemo da odgovorno poslovanje podrazumeva i aktivnu ulogu u zajednici, te nam je posebno važno da, zahvaljujući ovom projektu, povezujemo kompanije, institucije i građane oko zajedničkog cilja - da našu zemlju učinimo zelenijom. Činjenica da smo za sedam godina uspeli da posadimo 1,2 miliona sadnica govori o tome koliko je ovaj projekat postao masovan. Zahvaljujemo se partnerima i organizacijama koje učestvuju u projektu „Zasadi drvo“, a posebno JKP „Zelenilo Beograd“, koje je zajedno s nama realizovalo ovu sadnju.
Simbol budućnosti
Izbor lokacije nije slučajan. Park Milutin Milanković, nazvan po jednom od najvećih srpskih naučnika, predstavlja simbol znanja, razvoja i budućih generacija. Upravo na takvom mestu sadnja novih sadnica dobija dodatno značenje - kao investicija koja nadilazi sadašnji trenutak.
Dok budu rasle, sadnice ove sadnice evropske bukve, crvenolisne šljive, japanske trešnje, patuljaste katalpe podsećaće na to da poslovni uspeh i društvena odgovornost mogu i treba da idu zajedno. Jer najvažnije investicije nisu uvek one koje se mere brojevima - već one koje traju.
Podršku sadnji, čime su pokazale posvećenost unapređenju poslovnog okruženja i jačanju saradnje između privrednih subjekata, pružile su sledeće renomirane kompanije članice AHK Srbija: ALTA BANKA , Karcher d.o.o., Dr. Oetker, KLETT, LIDL, METRO, Procredit banka, Telekom Srbija Group, WIG, PERI, MTU, KFV, Dekra, ENTEL, WE media agency i Dom zdravlja Vizim.