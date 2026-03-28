Pa­rk Mi­lu­tin Mi­lan­ko­vić u Ti­r­šo­voj uli­ci pre dva da­na pos­tao je me­sto gde se po­slov­ni ju­bi­lej pre­to­čio u ko­n­kre­t­nu ak­ci­ju, a pro­je­kat „Za­sa­di dr­vo“ pos­tao je po­kret ko­ji po­ve­zu­je. U okvi­ru AHK Im­pa­ct Day, ko­ji or­ga­ni­zu­je Ne­ma­č­ko-sr­p­ska pri­vred­na ko­mo­ra, ko­m­pa­ni­je čla­ni­ce oku­pi­le su se oko za­jed­ni­č­kog ci­lja - sa­d­nje sa­d­ni­ca i stva­ra­nja ze­le­ni­jeg okru­že­nja za bu­du­će ge­ne­ra­ci­je.

Ova ini­ci­ja­ti­va do­la­zi u go­di­ni ka­da Ne­ma­č­ko-sr­p­ska pri­vred­na ko­mo­ra (AHK Sr­bi­ja) obe­le­ža­va 25 go­di­na uspe­šnog po­ve­zi­va­nja ne­ma­č­ke i sr­p­ske pri­vre­de. Fo­kus je sta­vljen na bu­du­ć­nost - onu ko­ja se gra­di odr­ži­vim odlu­ka­ma.

Foto: Marko Karovic

ESG u praksi

Ale­k­san­der Ma­r­kus, izvr­šni član Uprav­nog od­bo­ra Ne­ma­č­ko-sr­p­ske pri­vred­ne ko­mo­re, na­veo je da AHK Sr­bi­ja obe­le­ža­va va­žan ju­bi­lej - 25 go­di­na od osni­va­nja, mo­me­nat ko­ji je vr­hu­nac na­šeg du­go­ro­č­nog do­pri­no­sa po­slov­noj za­jed­ni­ci u Sr­bi­ji.

- ESG je je­dan od klju­č­nih stu­bo­va na­šeg de­lo­va­nja, veo­ma va­žan za na­še čla­ni­ce. AHK Im­pa­ct Day upra­vo de­mo­n­stri­ra ka­ko stra­te­gi­ju preo­bra­ća­mo u ko­n­kren­tu ak­ci­ju. Sa­d­nja 50 sa­d­ni­ca je si­m­bo­li­čan ge­st i do­pri­nos lo­kal­noj za­jed­ni­ci i ži­vo­t­noj sre­di­ni. U to­me je klju­č­no par­t­ne­r­stvo na­ših ko­m­pa­ni­ja čla­ni­ca, jer za­jed­no stva­ra­mo ja­či uti­caj. Ova sa­d­nja ša­lje ja­ku po­ru­ku - odr­ži­vost vi­še ni­je op­ci­ja, već stan­da­rd na­šeg vre­me­na. Kao ko­mo­ra že­li­mo da bu­de­mo po­kre­tač po­zi­ti­v­nih pro­me­na i pou­zdan par­t­ner ko­m­pa­ni­ja­ma.

Ka­r­sten Ma­jer-Vi­f­hau­zen, stal­ni za­me­nik am­ba­sa­do­r­ke i za­me­nik še­fa po­li­ti­č­kog ode­lje­nja am­ba­sa­da Sa­ve­zne Re­pu­bli­ke Ne­ma­č­ke u Sr­bi­ji, po­vo­dom ju­bi­le­ja je izja­vio:

- Pos­to­ji izre­ka da sva­ki čo­vek to­kom svog ži­vo­ta tre­ba da za­sa­di dr­vo. Za­to sam po­ča­stvo­van što će­mo ima­ti pri­li­ku da ispu­ni­mo ovaj za­da­tak i za­hva­lan sam AHK Sr­bi­ja jer su mi to omo­gu­ći­li. Sa­d­nja dr­ve­ća je pre­di­van si­m­bol du­go­ro­č­nog ra­da Ne­ma­č­ko-sr­p­ske pri­vred­ne ko­mo­re, u okvi­ru ko­je je 460 ko­m­pa­ni­ja čla­ni­ca. Od osni­va­nja AHK Sr­bi­ja 2001, obim tr­go­vin­ske ra­z­me­ne iz­me­đu dve ze­mlje na­ra­stao je vi­še od 100 pu­ta.

No­vi Uprav­ni od­bor AHK Srbija Ne­ma­č­ko-sr­p­ska pri­vred­na ko­mo­ra iza­bra­la je no­ve čla­no­ve Uprav­nog od­bo­ra na go­di­šnjoj sku­p­šti­ni 19. mar­ta u Beo­gra­du, uz re­ko­r­dan od­ziv od 27 kan­di­da­ta za še­st me­sta.

Za no­ve čla­no­ve iza­bra­ni su Igor Anić (Pro­C­re­dit Bank), Igor Kro­nja (Mi­nd Group), Lju­bi­ca To­mić (TSG Advo­ka­ti), Mi­loš Đu­ka­no­vić (Hen­kel Sr­bi­ja), Ne­ma­nja Ći­rić (GP Gra­đe­vi­nar) i Pa­vle An­đe­l­ko­vić (Ru­bi­ks De­ve­lo­p­ment).

Pod­se­ća­mo, po­če­t­kom 2026. za pred­sed­ni­ka Uprav­nog od­bo­ra iza­bran je Fi­lip Si­mo­vić, ge­ne­ral­ni di­re­k­tor ko­m­pa­ni­je M&M Mi­li­t­zer & Münch Sr­bi­ja.

Sna­ga zajednice

Ru­ža Ve­ljo­vić, di­re­k­to­r­ka ko­r­po­ra­ti­v­nih po­slo­va, ko­mu­ni­ka­ci­ja i ma­r­ke­ti­n­ga WMG i čla­ni­ca UO WMG fo­n­da­ci­je, pod­se­ti­la je da je pro­je­kat „Za­sa­di dr­vo“ ko­m­pa­ni­ja WMG po­kre­nu­la 2019. go­di­ne.

- Pro­je­kat „Za­sa­di dr­vo“ za nas u ko­m­pa­ni­ji WMG pred­sta­vlja deo ši­re stra­te­gi­je odr­ži­vog ra­zvo­ja i ko­n­kre­tan na­čin da kao čla­ni­ca UN Glo­bal­nog do­go­vo­ra do­pri­ne­se­mo za­šti­ti ži­vo­t­ne sre­di­ne. Ve­ru­je­mo da od­go­vor­no po­slo­va­nje po­dra­zu­me­va i ak­ti­v­nu ulo­gu u za­jed­ni­ci, te nam je po­se­b­no va­žno da, za­hva­lju­ju­ći ovom pro­je­k­tu, po­ve­zu­je­mo ko­m­pa­ni­je, in­sti­tu­ci­je i gra­đa­ne oko za­jed­ni­č­kog ci­lja - da na­šu ze­mlju uči­ni­mo ze­le­ni­jom. Či­nje­ni­ca da smo za se­dam go­di­na uspe­li da po­sa­di­mo 1,2 mi­lio­na sa­d­ni­ca go­vo­ri o to­me ko­li­ko je ovaj pro­je­kat pos­tao ma­so­van. Za­hva­lju­je­mo se par­t­ne­ri­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma ko­je uče­stvu­ju u pro­je­k­tu „Za­sa­di dr­vo“, a po­se­b­no JKP „Ze­le­ni­lo Beo­grad“, ko­je je za­jed­no s na­ma rea­li­zo­va­lo ovu sa­d­nju.

Foto: Marko Karovic

Si­m­bol budućnosti

Izbor lo­ka­ci­je ni­je slu­ča­jan. Pa­rk Mi­lu­tin Mi­lan­ko­vić, na­zvan po jed­nom od na­j­ve­ćih sr­p­skih nau­č­ni­ka, pred­sta­vlja si­m­bol zna­nja, ra­zvo­ja i bu­du­ćih ge­ne­ra­ci­ja. Upra­vo na ta­kvom me­stu sa­d­nja no­vih sa­d­ni­ca do­bi­ja do­dat­no zna­če­nje - kao in­ve­sti­ci­ja ko­ja na­di­la­zi sa­da­šnji tre­nu­tak.

Dok bu­du ra­sle, sa­d­ni­ce ove sa­d­ni­ce evro­p­ske bu­kve, cr­ve­no­li­sne šlji­ve, ja­pan­ske tre­šnje, pa­tu­lja­ste ka­ta­l­pe pod­se­ća­će na to da po­slov­ni uspeh i dru­štve­na od­go­vor­nost mo­gu i tre­ba da idu za­jed­no. Jer na­j­va­žni­je in­ve­sti­ci­je ni­su uvek one ko­je se me­re bro­je­vi­ma - već one ko­je tra­ju.