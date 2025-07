Godine 2021. na kongresu Evropskog društva za medikalnu onkologiju (ESMO) dr Javijer Kortes, šef Međunarodnog centra za rak dojke u Barseloni, predstavio je do tada nikada viđene rezultate leka za metastatski karcinom dojke u odnosu na dotadašnji standard lečenja. I kao što je naveo, taj lek se ponaša kao „trojanski konj“, na neki podmukao ali vrlo pametan način dolazi do pravog cilja, to jest do maligne ćelije. Tu počinje budućnost.