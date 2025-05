Radionicu „Kako do isplative solarne investicije“ održao je Filip Stojović, inženjer za izgradnju solarnih elektrana kompanije MT-Komex, koji je kroz praktične kalkulacije i studije slučaja pokazao kako kompanije i domaćinstva mogu da projektuju povraćaj, odaberu optimalnu opremu i osiguraju održivo finansiranje solarnih postrojenja.

- Do sada smo izgradili i isporučili opremu za veliki broj solarnih elektrana na zemlji i na krovovima, ukupne instalisane snage preko 150 MW. Procedura kupac-proizvođač do 50 kW svodi se na tri koraka, traje između šest meseci i godinu dana. Procedura preko 50kW je malo komplikovanija. Finansiranje postoji, ono je do 50 odsto od vrednosti investicije. Ukoliko lokalna samouprava raspiše konkurs, bilo ko od građana može da se prijavi. Svi naši projekti usklađeni su sa važećim propisima i standardima, a posebnu pažnju posvećujemo optimizaciji troškova i vremenskih okvira, kako bismo pružili najefikasnija rešenja.

Sada je pravo vreme za ugradnju solarnih panela, s obzirom na to da je cena opreme na istorijskom minimumu, a cena električne energije stalno raste.