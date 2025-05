Kafa i doručak – sitni trošak, veliko zadovoljstvo

Antonela objašnjava da ujutru u lokalnom baru kafu i kroasan može platiti svega 2 do 3 evra. Espreso se kreće između 1 i 1,50 evra, kapućino je najčešće 1,20 do 2 evra, dok je kroasan od 1 do 2 evra, u zavisnosti od punjenja i lokacije. U kvartovskim barovima i manjim mestima cene su još povoljnije.