- Kad smo kod zaduživanja, zaduživanje ima jednu univerzalnu računicu. Ako podižete kredit i zadužujete se za nešto što traje kraće od vremena otplate, u problemu ste. Šta to znači? Ako vi uzmete kredit na pet godina da biste danas otišli na letovanje, vrlo je verovatno da na njih četiri godine onda nećete ići na letovanje. Finansije jesu individualna odgovornost i ne mogu reći da li je pametno ili nije. Neko stvarno ima želju da vidi neku destinaciju i voljan je da žrtvuje tri godine neodlaska nigde zarad te destinacije, tako da u tom smislu bi bilo korisno. Ali ako uzmete u obzir da i sledeće godine hoćete na letovanje i da to jedino planirate na kredit, onda to će kada doći do nekog problema jer će vas pritisnuti sledeće godine i rata od ovog letovanja i želja za novim letovanjem - kaže Uzelac,

- Trend je postao sa dolaskom kredita na naše tržište, letovanje je iz domena emotivne potrošnje, znači ništa vam se neće desiti ako ne odete nigde, ali bi bilo lepo za vaše emotivno biće da vidite i to more. Sa jedne strane tu su te dve stvari, želja i potreba. Znači, vi imate želju, ali nije vam potrebno. Kada na sve to ubacite i banke koje kažu mi hranimo tvoju želju, ti prodaj svoju budućnost za sadašnjost, jer to je u stvari kredit, onda to postaje popularno. Šta je tu alternativa? Vi možete uštedeti za letovanje ili zadužiti se za letovanje. Kada postoji praktičan način da idete u banku i kažete "dobar dan, ja bih neki kredit", onda vam odricanje od potrošnje zarad uštede za to letovanje teže pada. Svi nam nude instant rešenje, instant opciju, to su onako pilule sreće, kratkotrajne, na vama je odgovornost da procenite da li je to isplativo ili nije.